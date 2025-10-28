VIDEO / Prosvjed u Novom Mestu, gradonačelnik: Aco je bio žrtva sistematskog zanemarivanja

Kako je ispričala za N1, izašla je iz bara i vidjela Aleša koji je došao braniti svog sina. „Zatim smo otišli jer je došlo do napetosti. Kad sam se okrenula, vidjela sam Aleša kako leži na zemlji. Zaštitari su pokušavali udaljiti ljude. Nakon nekog vremena stigli su bolničari i počeli ga reanimirati. Morala sam otići“, rekla je potresena.