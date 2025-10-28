VIDEO / Prosvjed u Novom Mestu, gradonačelnik: Aco je bio žrtva sistematskog zanemarivanja

Danas su sve oči uprte u Novo mesto. Tamo će u 17 sati započeti sjednica općinskog vijeća, na kojoj slovenski lokalni političari očekuju konkretne mjere od države. Na sjednicu dolazi i premijer Golob, u pratnji nekoliko ministara.
Prepun glavni trg u Novom Mestu
Glavni trg u Novom Mestu prepun je prosvjednika.
Smrt Aleša Šutara, kojeg je brutalno napao 21-godišnji pripadnik romske zajednice, potresla je cijelu zemlju. Iris Gliha, jedna od volonterki na štandovima koji prikupljaju donacije za obitelj preminulog, izjavila je za N1 da je doprinos za majice i kape sa sloganom #vsismolahkoAco dobrovoljan te da je odaziv građana dosad vrlo dobar.
Na licu mjesta nalazi se naš Ivan Hrstić.
"Ne žele više moliti i zahtijevaju od vlade da konačno poduzme konkretne poteze da bi se osiguralo da oni koji primaju socijalnu pomoć moraju doista udovoljavati svim zakonskim uvjetima, a da oni koji su počinitelji kaznenih djela odgovaraju za to", izvještava.
Obraćanje gradonačelnika : Sve više ljudi se boji
Vanredna sjednica započela je obraćanjem gradonačelnika Gregora Macedonija, koji nosi majicu sa sloganom #vsismolahkoAco.
"Aco je bio žrtva bezobzirnog nasilja i sistematskog nekažnjavanja", rekao je gradonačelnik. Svi okupljeni na trgu u Novom Mestu ne žele da se ovo dogodi bilo kome drugom, a također ne žele da sistematsko zanemarivanje od strane države nastavi tjerati romsku djecu u nepismenost, nezaposlenost i kriminal. "Dosta je bilo", naglasio je Macedoni.
"Dosta je što se žrtve više boje da budu žrtve nego što se počinitelji boje kažnjavanja", dodao je.
Novo Mesto tuguje
Na Glavnom trgu danas je bila i studentica Ana Brajčič, koja je svjedočila napadu na 48-godišnjeg sugrađanina u ranim jutarnjim satima u subotu.
Kako je ispričala za N1, izašla je iz bara i vidjela Aleša koji je došao braniti svog sina. „Zatim smo otišli jer je došlo do napetosti. Kad sam se okrenula, vidjela sam Aleša kako leži na zemlji. Zaštitari su pokušavali udaljiti ljude. Nakon nekog vremena stigli su bolničari i počeli ga reanimirati. Morala sam otići“, rekla je potresena.
