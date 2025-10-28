Oglas

#vsismolahkoAco

VIDEO / Prosvjed u Novom Mestu, gradonačelnik: Aco je bio žrtva sistematskog zanemarivanja

author
N1 Info
|
28. lis. 2025. 16:48
>
18:05

Danas su sve oči uprte u Novo mesto. Tamo će u 17 sati započeti sjednica općinskog vijeća, na kojoj slovenski lokalni političari očekuju konkretne mjere od države. Na sjednicu dolazi i premijer Golob, u pratnji nekoliko ministara.

Oglas

Prepun glavni trg u Novom Mestu

Glavni trg u Novom Mestu prepun je prosvjednika.

Smrt Aleša Šutara, kojeg je brutalno napao 21-godišnji pripadnik romske zajednice, potresla je cijelu zemlju. Iris Gliha, jedna od volonterki na štandovima koji prikupljaju donacije za obitelj preminulog, izjavila je za N1 da je doprinos za majice i kape sa sloganom #vsismolahkoAco dobrovoljan te da je odaziv građana dosad vrlo dobar.

Na licu mjesta nalazi se naš Ivan Hrstić.

"Ne žele više moliti i zahtijevaju od vlade da konačno poduzme konkretne poteze da bi se osiguralo da oni koji primaju socijalnu pomoć moraju doista udovoljavati svim zakonskim uvjetima, a da oni koji su počinitelji kaznenih djela odgovaraju za to", izvještava.

Obraćanje gradonačelnika : Sve više ljudi se boji

Vanredna sjednica započela je obraćanjem gradonačelnika Gregora Macedonija, koji nosi majicu sa sloganom #vsismolahkoAco.

"Aco je bio žrtva bezobzirnog nasilja i sistematskog nekažnjavanja", rekao je gradonačelnik. Svi okupljeni na trgu u Novom Mestu ne žele da se ovo dogodi bilo kome drugom, a također ne žele da sistematsko zanemarivanje od strane države nastavi tjerati romsku djecu u nepismenost, nezaposlenost i kriminal. "Dosta je bilo", naglasio je Macedoni.

"Dosta je što se žrtve više boje da budu žrtve nego što se počinitelji boje kažnjavanja", dodao je.

Novo Mesto tuguje

Na Glavnom trgu danas je bila i studentica Ana Brajčič, koja je svjedočila napadu na 48-godišnjeg sugrađanina u ranim jutarnjim satima u subotu.

Kako je ispričala za N1, izašla je iz bara i vidjela Aleša koji je došao braniti svog sina. „Zatim smo otišli jer je došlo do napetosti. Kad sam se okrenula, vidjela sam Aleša kako leži na zemlji. Zaštitari su pokušavali udaljiti ljude. Nakon nekog vremena stigli su bolničari i počeli ga reanimirati. Morala sam otići“, rekla je potresena.

Teme
#vsismolahkoAco aleš aleš šutar novo mesto slovenija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ