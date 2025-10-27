Plenković: Budi frajer Tomislave pa zabrani sve Thompsonove koncerte

"Zagrebačka vlast je dopustila taj koncert. Ako su toliko protiv, zašto su ga dopustili? Neki gradovi to nisu dopustili pa ne bi to bio presedan. Ovo što rade je doslovno smiješno, jedan dan može, drugi dan ne može. Riječ je o potpunom nesnalaženju i cenzure nečega što nijedan sud nije zabranio i nitko nije doveo u pitanje. Ta tema je nebitna i prožvakana. Valjda su oni koji to pitaju spavali 35 godina", istaknuo je Plenković i još jednom se obratio Tomaševiću i Možemo: