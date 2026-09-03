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Pucnjava u Sarajevu: Mladić teško ranjen, napadač je u bijegu
U sarajevskom naselju Novo Sarajevo sinoć je došlo do pucnjave u kojoj je teško ozlijeđen 23-godišnji muškarac, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS).
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Policijska uprava Novo Sarajevo obaviještena je 2. rujna u 23:55 sati da je u Paromlinskoj ulici došlo do uporabe vatrenog oružja.
Dolaskom na mjesto događaja policijski službenici potvrdili su navode iz dojave i utvrdili da je nepoznata osoba upotrijebila vatreno oružje.
Tom prilikom teške tjelesne ozljede zadobio je A. Č. (2003.) iz Sarajeva.
Ozlijeđenom je liječnička pomoć pružena na KUM-u UKC-a Sarajevo, gdje je zadržan na liječenju.
O događaju je obaviješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo, koji ga je kvalificirao kao kazneno djelo izazivanja opće opasnosti iz članka 323. stavka 1. Kaznenog zakona FBiH.
Očevid na mjestu događaja obavili su pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.
Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju kaznenog djela te identifikaciji i pronalasku počinitelja.
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