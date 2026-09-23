sustavi sve moćniji
Direktori vodećih AI tvrtki upozorili UN: "Postoji rizik za čovječanstvo u cjelini"
Direktori triju vodećih svjetskih tvrtki za razvoj umjetne inteligencije (AI) u srijedu su informirali Vijeće sigurnosti UN-a da bi sve moćniji sustavi AI-a uskoro mogli još više napredovati i poboljšati se, izmaknuti ljudskoj kontroli i postati prijetnja međunarodnoj sigurnosti.
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Među onima koji su se obratili vijeću od 15 članova u sklopu godišnjeg skupa Opće skupštine Un-a su izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman, izvršni direktor Anthropica Dario Amodei i suosnivač Hugging Facea Clément Delangue, trojica najistaknutijih ljudi industrije.
"Upravlja li se loše umjetnom inteligencijom, vjerujem da bi ona čak mogla predstavljati rizik za čovječanstvo u cjelini", rekao je Amodei iz Anthropica.
Vlade nastoje ustanoviti na koji način mogu nadzirati sustave umjetne inteligencije koji napreduju brže nego što ih regulatori mogu pratiti, dok Sjedinjene Države i Kina, dva dominantna igrača u razvoju umjetne inteligencije ostaju podijeljeni u pogledu toga treba li tehnologiji globalna zaštita ili bi je trebalo u većem dijelu prepustiti tržišnim snagama.
"Ako umjetna inteligencija treba biti demokratska, najvažnije odluke ne mogu donositi samo laboratoriji u San Franciscu. Moraju se oblikovati kroz demokratske procese i moraju ih donositi vlade koje su odgovorne ljudima kojima služe", rekao je Altman dodajući da će "na međunarodnoj razini to zahtijevati suradnju."
"U našoj je povijesti bilo razdoblja kada su se zemlje koje se međusobno natječu i jedna drugu baš previše i ne vole ipak udruživale zbog zajedničkih interesa i kolektivnog dobra kada su bile suočene s moćnom novom tehnologijom. Smatramo da je ovo takvo razdoblje", istaknuo je.
Yoshua Bengio, Kanađanin koji se smatra jednim od "kumova umjetne inteligencije" i supredsjedatelj Neovisnoga međunarodnog znanstvenog panela, koji je prošle godine osnovala Opća skupština UN-a, vijeću je rekao: "Opasnosti su stvarne i neposredne".
"Ovo je vijeće suočeno s neviđenom prijetnjom, onom koju nijedna njegova članica ne bi izabrala, koju nitko ne može sam obuzdati i koja ne poštuje granice koje mi branimo", kazao je.
Vijeće sigurnosti prvi je put ukazalo na rizike koje predstavlja AI godine 2023. kada je Kina rekla da tehnologija ne bi trebala postati "odbjegli konj", a Sjedinjene Države upozorile na njezino korištenje za cenzuru ili represiju nad ljudima.
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