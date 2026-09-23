Studenac podnio zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka

Kako se čini, naglo širenje i zaduživanje kod banaka sada uzima danak – na tržištu se spominje kako su dugovi narasli, plaćanje počelo kasniti, te da su višemilijunski iznosi duga prema dobavljačima, a to su Fortenova, Podravka, Atlantic i drugi veliki igrači, počeli opterećivati poslovanje, te da su dobrim dijelom već van valute.