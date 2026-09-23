Očekivano
Studenac podnio zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka
Tvrtka Studenac podnijela je danas zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka, čime je pokrenut postupak radi uređenja odnosa s vjerovnicima i stvaranja uvjeta za nastavak poslovanja. Predstečajni postupak služi kao mogućnost da se financijske obveze i dugovanja urede kroz dogovor s vjerovnicima, uz istodobno nastojanje da se očuva poslovanje društva.
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Ova je vijest očekivana. Naime, već smo pisali da je na kraju 2025. Studenac imao 288,9 milijuna eura bankovnog duga i još 160,5 milijuna eura obveza po zajmovima – dakle skoro 450 milijuna, piše Novi list.
Kako se čini, naglo širenje i zaduživanje kod banaka sada uzima danak – na tržištu se spominje kako su dugovi narasli, plaćanje počelo kasniti, te da su višemilijunski iznosi duga prema dobavljačima, a to su Fortenova, Podravka, Atlantic i drugi veliki igrači, počeli opterećivati poslovanje, te da su dobrim dijelom već van valute.
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