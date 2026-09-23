Oglas

Očekivano

Studenac podnio zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka

author
N1 Info
|
23. ruj. 2026. 22:49
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
02.07.2023., Zagreb - Trgovina Studenac odlucila je otvoriti vrata kupcima na prvi dan novog zakona o neradnim nedjeljama. Photo: Lovro Domitrovic/PIXSELL
Lovro Domitrovic/PIXSELL

Tvrtka Studenac podnijela je danas zahtjev za otvaranje predstečajnog postupka, čime je pokrenut postupak radi uređenja odnosa s vjerovnicima i stvaranja uvjeta za nastavak poslovanja. Predstečajni postupak služi kao mogućnost da se financijske obveze i dugovanja urede kroz dogovor s vjerovnicima, uz istodobno nastojanje da se očuva poslovanje društva.

Oglas

Ova je vijest očekivana. Naime, već smo pisali da je na kraju 2025. Studenac imao 288,9 milijuna eura bankovnog duga i još 160,5 milijuna eura obveza po zajmovima – dakle skoro 450 milijuna, piše Novi list.

Kako se čini, naglo širenje i zaduživanje kod banaka sada uzima danak – na tržištu se spominje kako su dugovi narasli, plaćanje počelo kasniti, te da su višemilijunski iznosi duga prema dobavljačima, a to su Fortenova, Podravka, Atlantic i drugi veliki igrači, počeli opterećivati poslovanje, te da su dobrim dijelom već van valute.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
studenac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ