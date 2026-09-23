Podignuta optužnica zbog ubojstva bivšeg HDZ-ovog vijećnika

Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da se okrivljeniku stavlja na teret da je 23. lipnja ove godine, nakon svađe, u namjeri da ga usmrti, zadao Drači veći broj udaraca rukama i nogama po glavi i tijelu uslijed čega je žrtva zadobila veliki broj ozljeda koje su dovele do smrtnog ishoda.