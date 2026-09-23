Sabor
HDZ za, SDP protiv izmjena Zakon o zahtjevima za pristupačnost po hitnom postupku
HDZ je u srijedu podržao izmjene Zakona o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga po hitnom postupkukojim se promiče potpuno i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom poboljšanjem pristupa proizvodima i uslugama široke potrošnje, dok je SDP bio protiv.
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Protiveći se donošenju zakona po hitnom postupku, Mate Vukušić (Klub SDP-a) upozorio je i da se predloženim zakonom uvodi novi članak 36a kojim se propisuju prekršajne odredbe i kojima se proizvođače, uvoznike, distributere i pružatelje usluga kažnjava novčanim kaznama do 132.720 eura za nepristupačne proizvode i usluge. No, to se ne primjenjuje na postupke javne nabave. Također, mijenja se i članak 5. zakona tako da se cijeli sustav nadzora izuzima kada je naručitelj javni sektor.
"Vlada izuzima javnu nabavu iz sustava nadzora, a da pri tome ne dokaže i priloži da postoji drugi jednako snažan mehanizam koji tu prazninu popunjava. To nije usklađivanje s EU, to je stvaranje rupe kroz koji će upravo najveći kupac u državi, država sama, moći nabavljati nepristupačne proizvode i usluge bez ikakve odgovornosti", upozorio je.
Za razliku od njega Ljubica Lukačić (Klub HDZ-a) rekla je da će predloženi zakon osobama s invaliditetom omogućiti jednostavniji život, a društvo učiniti uključivijim i inkluzivnijim.
Državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađerić je pojasnila da se izmjenama zakona u hrvatsko zakonodavstvo prenosi Direktiva EU 2019/882 o zahtjevima za pristupačnost proizvoda i usluga.
Zakonom se promiče potpuno i učinkovito ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom i to poboljšanjem pristupa proizvodima i uslugama široke potrošnje koji prvotnim dizajnom ili naknadnim prilagodbama zadovoljavaju potrebe osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti.
Mađerić je pojasnila da se donošenjem zakona propisuje obvezno osiguravanje pristupačnosti terminala za plaćanje, bankomata, uređaja za izdavanje karata, uređaja za prijavu interaktivnih samoposlužnih terminala, internetskih usluga i slično.
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