HDZ za, SDP protiv izmjena Zakon o zahtjevima za pristupačnost po hitnom postupku

Protiveći se donošenju zakona po hitnom postupku, Mate Vukušić (Klub SDP-a) upozorio je i da se predloženim zakonom uvodi novi članak 36a kojim se propisuju prekršajne odredbe i kojima se proizvođače, uvoznike, distributere i pružatelje usluga kažnjava novčanim kaznama do 132.720 eura za nepristupačne proizvode i usluge. No, to se ne primjenjuje na postupke javne nabave. Također, mijenja se i članak 5. zakona tako da se cijeli sustav nadzora izuzima kada je naručitelj javni sektor.