Sergej Lavrov
Rusija u UN-u odbacila prekid vatre i optužila Europu
Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov u srijedu je na sastanku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda ponovno odbacio pozive na prekid vatre u ratu u Ukrajini.
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Lavrov je optužio Europu da želi stanku u borbama kako bi se „popunili“ ukrajinski vojni arsenali.
Moskva umjesto toga želi postići „dugoročni mirovni sporazum“ kojim bi se okončao sukob, u skladu s ranijim prijedlozima ruskog predsjednika Vladimira Putina, rekao je Lavrov.
Rusku invaziju, koju Moskva naziva „specijalnom vojnom operacijom“, prikazao je kao nužnu za zaštitu ruskih sigurnosnih interesa i prava Rusa u Ukrajini.
Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha odgovorio je ponovivši da je Kijev spreman na trenutačan i potpun prekid vatre bez preduvjeta, pod uvjetom da ga poštuje i Moskva, piše dpa.
Ukrajina je spremna i na djelomične prekide vatre koji bi obuhvatili energetska postrojenja ili izvoz žitarica, rekao je Sibiha, dodajući da takve prijedloge podržava 14 od 15 članica Vijeća sigurnosti, uključujući Sjedinjene Države i Kinu.
Trumpova administracija nedavno je predložila moratorij na ruske i ukrajinske napade na energetska postrojenja, no Moskva je taj prijedlog više puta odbacila.
Suprotno očekivanjima, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije sudjelovao na sjednici Vijeća sigurnosti. Očekuje se da će se kasnije u srijedu obratiti Općoj skupštini UN-a.
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