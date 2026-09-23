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Izbio požar

Planulo Kino Tuškanac

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23. ruj. 2026. 22:21
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01.02.2010., Zagreb - Pozar na vrhu stambene zgrade u Krapinskoj ulici na zagrebackoj Tresnjevci. rPhoto Tomislav Miletic/PIXSELL
Tomislav Miletic/PIXSELL/Ilustracija

Izbio je požar u Zagrebu.

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Prema prvim informacijama, planulo je Kino Tuškanac.

Vatrogasci su, kako javlja Index, uspjeli obuzdati vatru. 

Na terenu je i policija. Jedan policijski automobil blokira prolaz iz Mesničke prema Tuškancu. 

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kino tuškanac požar

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