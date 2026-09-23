Izbio požar
Planulo Kino Tuškanac
Izbio je požar u Zagrebu.
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Prema prvim informacijama, planulo je Kino Tuškanac.
Vatrogasci su, kako javlja Index, uspjeli obuzdati vatru.
Na terenu je i policija. Jedan policijski automobil blokira prolaz iz Mesničke prema Tuškancu.
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