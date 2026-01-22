Skandalozna izjava čelnika policije u Novom Sadu: "Za 15 minuta možeš izbaciti 100 ustaša s faksa"

Prema pisanju portala Danas.rs, reakcije su dodatno potaknute sadržajem koji se pojavio na društvenim mrežama, a koji se sarkastičnim tonom referira na brzo i nasilno uklanjanje studenata s fakulteta u Novom Sadu. Policija se zasad nije službeno očitovala o autentičnosti objave niti o navodima koje je iznio Novaković.