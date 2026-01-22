Oglas

zgrožen i sns

Skandalozna izjava čelnika policije u Novom Sadu: "Za 15 minuta možeš izbaciti 100 ustaša s faksa"

author
N1 Info
|
22. sij. 2026. 21:49

Policija je dan ranije nasilno prekinula studentsku blokadu novosadskog Filozofskog fakulteta

Potpredsjednik Srpske Narodne stranke Bora Novaković objavio je na društvenim mrežama screenshot za koji tvrdi da pokazuje objavu zamjenika načelnika Policijske uprave Novi Sad Momčila Sovilja. U objavi se navodi da se “za 15 minuta može izbaciti 100 ustaša s fakulteta u Novom Sadu”.


Novaković je takvu poruku povezao s policijskom intervencijom dan ranije, kada je policija nasilno prekinula studentsku blokadu Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Postupanje policije ocijenio je neprihvatljivim i politički motiviranim. “Postupanje policije predstavlja prostakluk i odsutnost ne samo profesionalnosti, nego i pameti”, napisao je Novaković.

‘Zato je potrebna lustracija’

Dodao je da je, prema njegovu mišljenju, potrebna lustracija kako bi svi odgovorni za nasilje, kršenje ljudskih prava i nezakonito postupanje prema studentima i građanima bili sankcionirani.

“Zato je potrebna lustracija, da bi svi krivci za nasilje, kršenje ljudskih prava i protupravno nasrtanje i represiju nad studentima i građanima završili tamo gdje im je mjesto – izvan službe i u zatvoru”, napisao je Novaković.

Prema pisanju portala Danas.rs, reakcije su dodatno potaknute sadržajem koji se pojavio na društvenim mrežama, a koji se sarkastičnim tonom referira na brzo i nasilno uklanjanje studenata s fakulteta u Novom Sadu. Policija se zasad nije službeno očitovala o autentičnosti objave niti o navodima koje je iznio Novaković.

Teme
Bora Novaković momčilo sovilj novi sad srbija ustaše

