Grlić Radman: Treba vjerovati u transatlantske odnose, Hrvatska snažno zagovara njihovo jačanje

"Ono što nam je zapravo cilj, to je upravo otvaranje Hormuškog tjesnaca. Pazite, od pamtivijeka se čovječanstvo zalagalo za slobodnu plovidbu, nije to nešto novo i osobito u 21. stoljeću kada su se stekli uvjeti za jedan uljuđeniji svijet koji će počivati na propisima, konvencijama, međunarodnom pravu i kada svi ulažemo velike napore da se stvore svi oni uvjeti koji će na koncu i stvoriti takav međunarodni poredak u kojem će svi živjeti dobro, gdje će biti poštivanje drugih evidentno i gdje neće više biti sukoba, ratova. Mislim da su sve te situacije dobre, respektabilne, apsolutno poželjne, da svi tome težimo."