"Sivi razvod" sve je učestaliji: Znate li što on označava?

"Ovo više nije 18., 19. ni 20. stoljeće i ostanak u braku koji vas više ne ispunjava nije potreban. Žene danas imaju mnogo više financijske stabilnosti i fleksibilnosti u svojim životima, a više nego ikad prije posvećujemo pažnju svom mentalnom zdravlju. Više nismo svedene na to da moramo ostati u braku zbog financijske sigurnosti", rekla je.