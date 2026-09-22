ZIMA NA PLANINI
VIDEO / Na Bjelašnici pada prvi ovosezonski snijeg
Na Bjelašnici su danas zabilježene prve pahulje snijega ove sezone.
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Prizori s Bjelašnice pokazuju da se temperatura na višim nadmorskim visinama spustila dovoljno nisko za snježne oborine.
Prvi snijeg na višim planinskim vrhovima u ovo doba godine nije sasvim neuobičajen, iako je sasvim sigurno vrijedno spomenuti da još nije stigao prvi dan jeseni.
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