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ZIMA NA PLANINI

VIDEO / Na Bjelašnici pada prvi ovosezonski snijeg

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N1 Info
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22. ruj. 2026. 12:14
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snijeg na bjelašnici
BHMeteo.ba / Screenshot

Na Bjelašnici su danas zabilježene prve pahulje snijega ove sezone.

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Prizori s Bjelašnice pokazuju da se temperatura na višim nadmorskim visinama spustila dovoljno nisko za snježne oborine.

Prvi snijeg na višim planinskim vrhovima u ovo doba godine nije sasvim neuobičajen, iako je sasvim sigurno vrijedno spomenuti da još nije stigao prvi dan jeseni.

Teme
bjelašnica bosna i hercegovina snijeg vrijeme

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