Vlada predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić je podsjetio na sastanak s predstavnicima građana i inicijative Gospić je naš dom održan 28. srpnja, kada su dogovoreni određeni postupci i koraci kako bi se što prije krenulo u rješavanje problema na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Rekao je da Vlada razumije zabrinutost građana, ali i da se ne želi vraćati na prepirke. "Bilo je jako puno žestokih riječi sa svih strana", rekao je Bačić.