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Vlada predstavlja plan sanacije otpada u Gospiću
Vlada u Zagrebu predstavlja plan sanacije 35.000 tona zakopanog otpada u bivšem PPK-u Velebit u Gospiću. Plan će predstaviti ministar Branko Bačić, ministrica Marija Vučković, ministar Damir Habijan, direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i glavni državni inspektor Tonči Glavinić. Na predstavljanju će sudjelovati i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom.
Početak radova na privremenom prekrivanju zakopanog otpada u Gospiću planiran je za četvrtak. Član uprave Kostak grupe Marin Vasilj u razgovoru za N1 je prvi put detaljno opisao kako će radovi izgledati, u kojim će se fazama izvoditi i koliko bi trebali trajati. Sve možete pročitati OVDJE.
"Nećemo više lažnih obećanja"
Vjekoslav Bušić iz Inicijative Gospić je naš dom rekao je uoči sastanka da će se držati dosadašnjih zahtjeva. "Nećemo više dopustiti da slušamo lažna obećanja i uvjeravanja da će sanacija početi u trećem ili najkasnije u četvrtom kvartalu 2025. Ovaj put tražit ćemo konkretne rokove načine sanacije te da sve bude stručno", kaže Bušić.
Kaže i kako, temeljem dosadašnjih iskustava, nije optimističan. "Ali razumni su pa ćemo dopustiti da nas ovaj put razuvjere", kaže.
Bačić o konkretnom problemu
Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić je podsjetio na sastanak s predstavnicima građana i inicijative Gospić je naš dom održan 28. srpnja, kada su dogovoreni određeni postupci i koraci kako bi se što prije krenulo u rješavanje problema na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Rekao je da Vlada razumije zabrinutost građana, ali i da se ne želi vraćati na prepirke. "Bilo je jako puno žestokih riječi sa svih strana", rekao je Bačić.
"Danas ćemo razgovarati o planu sanacije, rokovima i financijskim iznosima. Problem je vrlo konkretan i mislim da ćemo danas poslati dobru poruku ako o tome budemo konkretno razgovarali", poručio je Bačić.
Naglasio je da će se objaviti sve dostupne analize vode te da će DORH objaviti rezultate vještačenja.
Vučković o planu sanacije
Ministrica Vučković kaže je plan sanacije obrazložen na više od sto stranica te da se dio dokumenta odnosi na vode i moguće širenje onečišćenja. Plan, kaže, obrađuje i vodozahvate i vodoopskrbu na tom području.
Vučković je navela i da se ukupna količina otpada procjenjuje na 44 tisuće tona te da je prioritetna aktivnost spriječiti procjeđivanje otpada. To ni u kojem slučaju ne sprječava uklanjanje otpada, kaže.
Vučković kaže da se faza 4 sanacije odnosi na odloženi i skladišteni opasni i neopasni otpad, koji je na lokaciji završio nezakonitim radnjama za koje se procjenjuje da su završile tijekom 2024. godine. Predviđeno vrijeme uklanjanja tog otpada je 12 mjeseci, ali Vučković kaže da bi radovi mogli završiti i ranije.
Govoreći o fazi 2, Vučković kaže da se radi oko 650 tona neopasnog otpada za koji je Vlada odlučila da se, nakon što je najpovoljniji ponuditelj odustao, oporabi u hrvatskim cementarama. Predviđeni rok za taj posao je 45 dana, a vrijednost nešto manja od 400.000 eura.
Što se tiče zakopanog otpada, njegov volumen se procjenjuje na 42.000 m2, odnosno nešto manje od 33.000 tona. Zakopan je na prosječnoj dubini od 2,9 metara, kaže Vučković naglašavajući da je riječ o prosječnoj dubini. Vrijednost tog dijela sanacije procjenjuje se na oko 40 milijuna eura, a prema ministričinim riječima otpad će se obraditi na samoj lokaciji.
Za preostalih 60 posto, procjenjuje se da bi se trebao energetski oporabiti, a manji dio završit će na odlagalištima opasnog otpada.
„U odnosu prema javnosti i zainteresiranoj javnosti, Ministarstvo i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, kao i cijela Vlada Republike Hrvatske, stoje iza potrebe redovitog izvještavanja o tijeku postupanja s otpadom i o rezultatima monitoringa tla, vode, zraka i buke. Također će se evidentirati potencijalni incidenti te će se javno komunicirati projektne mjere, kao i završna izvješća i završne snimke“, rekla je Vučković.
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