Ruski izbori su završili, a Putin treba nove vojnike: "Mnogi dobivaju pozive i paničare"

Za nastavak rata Rusiji će, u svakom slučaju, trebati dodatni ljudi. Prema ukrajanskim obavještajnim podacima, ruski Glavni stožer spreman je mobilizirati oko 300.000 ljudi u 2026. i još toliko u 2027. godini. Uz to, Rusiji je godišnje potrebno oko 400.000 novih pripadnika samo kako bi nadoknadila gubitke u svojim snagama, rekao je visoki ukrajinski dužnosnik za Kyiv Independent.