MJERE ZAŠTITE
Uzbuna u Frankfurtu zbog malarije: Umrlo troje, grad dijeli 5000 letaka, postavljene i zamke za komarce
Nakon trećeg smrtnog slučaja od malarije u Frankfurtu, gradski zdravstveni ured podijelio je 5000 letaka s informacijama o simptomima i mjerama zaštite, dok Lufthansa zasad ne provodi ciljanu dezinsekciju svojih zrakoplova.
Oglas
Nakon što je u četvrtak, 17. rujna, u Frankfurtu od malarije preminula treća osoba, zdravstveni ured u gradskoj četvrti Schwanheim podijelio je 5000 letaka. Građane se u njima upozorava na simptome bolesti, među kojima su povišena temperatura i zimica, te savjetuje kako se zaštititi.
Preporučuje se korištenje mreža protiv komaraca, sprejeva i odjeće dugih rukava i nogavica, kao i izbjegavanje mjesta na kojima se komarci mogu razmnožavati.
U Schwanheimu, četvrti koja se nalazi nedaleko od zračne luke, u utorak, 15. rujna, potvrđena su dva slučaja malarije. Jedan od oboljelih u međuvremenu je preminuo. Nijedna od te dvije osobe nije boravila na području na kojem je malarija endemska, niti su radile u zračnoj luci, piše Frankfurter Rundschau.
U srpnju je od malarije oboljelo šestero zaposlenika zračne luke, a dvoje ih je preminulo.
Lufthansa zasad ne provodi ciljanu dezinsekciju
Visoka smrtnost među oboljelima povezuje se i s činjenicom da se u Njemačkoj kod povišene temperature najčešće ne pomišlja na malariju, za razliku od Afrike, objasnio je djelatnik zdravstvenog ureda. To je osobito problematično u slučajevima takozvane "aerodromske malarije", kada oboljeli nisu radili u zračnoj luci niti su boravili na endemskom području.
Fraport, operater frankfurtske zračne luke, priopćio je da su od kolovoza svi zaposlenici detaljno upoznati sa situacijom. Onima koji razviju simptome savjetuje se da odmah potraže liječničku pomoć.
Medicinske službe pomno prate situaciju i razmjenjuju informacije s gradom i zdravstvenim uredom. Postavljene su i zamke za komarce, a uhvaćeni komarci šalju se na analizu u Institut za tropsku medicinu u Antwerpenu kako bi se utvrdilo njihovo podrijetlo i vrsta.
Lufthansa zasad ne provodi ciljano prskanje kabina zrakoplova insekticidima. Glasnogovornik kompanije rekao je da za takozvanu dezinsekciju "nema posebne upute njemačkih nadležnih tijela".
Gradski zdravstveni ured Frankfurta otvorio je i telefonsku liniju za građane.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas