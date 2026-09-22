Uzbuna u Frankfurtu zbog malarije: Umrlo troje, grad dijeli 5000 letaka, postavljene i zamke za komarce

Visoka smrtnost među oboljelima povezuje se i s činjenicom da se u Njemačkoj kod povišene temperature najčešće ne pomišlja na malariju, za razliku od Afrike, objasnio je djelatnik zdravstvenog ureda. To je osobito problematično u slučajevima takozvane "aerodromske malarije", kada oboljeli nisu radili u zračnoj luci niti su boravili na endemskom području.