Zagrebu prijeti kolaps: Evo kolike su plaće ZET-ovaca i radnika Holdinga koji idu u štrajk

Luka Stanzl/PIXSELL

Radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk za 28. rujna, a ako se sindikati i Grad ne dogovore, mogao bi biti usporen ili zaustavljen dio usluga o kojima svakodnevno ovise stotine tisuća građana.

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Sindikati nezadovoljstvo obrazlažu uvjetima rada, plaćama i pitanjima koja, kako navode, već dulje vrijeme čekaju rješenje. Među njihovim zahtjevima su povećanje osnovice plaće, indeksacija, veća naknada za prijevoz te izmjena koeficijenata složenosti radnih mjesta.

Kolektivni ugovor za radnike Zagrebačkog holdinga i ZET-a istekao je u ožujku ove godine.

Radnicima su ugovorom zajamčeni različiti dodaci na osnovnu plaću, među kojima su dodaci za radni staž, otežane uvjete rada i smjenski rad. U ZET-u postoje i dodaci za vožnju zglobnog vozila, dok radnici imaju pravo i na neoporezive dodatke poput naknade za prijevoz, toplog obroka, mjesečne nagrade, božićnice i regresa.

Kolike su plaće radnika koji se spremaju na štrajk u ZET-u?

Na konačan neto iznos plaće utječu i porezne stope, godine staža, rad subotom i nedjeljom te druge okolnosti.

Prema podacima Grada, najmanja neto plaća vozača autobusa sa srednjom stručnom spremom u ZET-u isplaćena u srpnju iznosila je 1.661,14 eura, dok je jedna od najvećih iznosila 2.725,05 eura, piše Ana Trgovac za Večernji list.

Radnik koji je primio najmanju plaću iz Zagreba je, ima 15 godina radnog staža i radio je puno radno vrijeme u dvije smjene. Nije imao dodatne porezne olakšice ni prekovremene sate.

Najveću od navedenih plaća primio je radnik iz Zagreba s 21 godinom radnog staža koji je radio u različitim smjenama i vikendom. Imao je 14 prekovremenih sati, dodatak za zglobno vozilo i poreznu olakšicu za četiri uzdržavana člana obitelji, a tijekom mjeseca koristio je i godišnji odmor.

Plaće u Holdingu

U Zagrebačkom holdingu najmanja neto plaća komunalnog radnika, odnosno nekvalificiranog radnika, u srpnju je iznosila 1.272,30 eura. Najveća isplaćena plaća komunalnog radnika iznosila je 2.250 eura.

Radnik s najmanjom plaćom iz Zagreba imao je godinu dana radnog staža i radio je puno radno vrijeme bez prekovremenih sati.

Najveću plaću primio je komunalni radnik koji je cijeli mjesec radio u trećoj smjeni i imao 15 prekovremenih sati. Na posao putuje iz zagrebačkog prstena, zbog čega prima 228,82 eura dodatka za prijevoz, a ima i porezni odbitak za tri uzdržavana člana obitelji.

Prosječna neto plaća komunalnog radnika u podružnici Čistoća u srpnju je iznosila 1.650,61 euro. Prosječna plaća vozača autobusa ili tramvaja u ZET-u u istom je mjesecu bila 1.992,12 eura.

Ukupna prosječna neto plaća svih zaposlenih u Zagrebačkom holdingu, sa svim dodacima i neovisno o zanimanju, u srpnju je iznosila 1.771,42 eura. U ZET-u je prosječna neto plaća svih zaposlenih, također s uključenim dodacima, iznosila 1.931,33 euro.

Primanja radnika u obje tvrtke od prošle su godine povećana dva puta. Osnovica je u svibnju 2025. porasla za 15,6 posto, a 1. siječnja 2026. dodatno za 4,4 posto.

Tijekom ove godine pregovaralo se sa sindikatima o novom kolektivnom ugovoru. Ponuđeno je zadržavanje svih postojećih prava uz povećanje osnovice plaće za 4,5 posto od 1. rujna 2026.

Predloženo je i uvođenje indeksacije plaća prema promjeni potrošačkih cijena u Hrvatskoj, s automatskom primjenom od 1. siječnja 2027. ako rast potrošačkih cijena bude do pet posto. U slučaju većeg rasta od pet posto ponovno bi se pregovaralo.

Takvom ponudom, navodi se, osnovica plaće povećala bi se ukupno za devet posto, uz buduće usklađivanje primanja radnika s inflacijom.