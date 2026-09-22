ANTISEMITIZAM
Židovska zajednica u strahu nakon pobjede stranke Ljevice u Berlinu
Izraelski veleposlanik u Njemačkoj nakon pobjede stranke Ljevica u Berlinu rekao je kako postoji egzistencijalna opasnost po židovsku zajednicu u ovom gradu zbog navodne bliskosti ove stranke s antisemitskim snagama.
„Veliki uspjeh stranke Ljevica u Berlinu mora zabrinuti svakoga kojemu je stalo do nastavka židovskog života u ovom gradu“, rekao je izraelski veleposlanik Ron Prosor.
On je ustvrdio kako je „u potpunosti oslobođen antisemitizam“ unutar ove stranke pobjedom Ljevice na izborima dobio potpuno novu dimenziju.
„Teoretska opasnosti po židovski život u Berlinu se sada pretvorila u konkretnu i neposrednu opasnost po egzistenciju“, rekao je Prosor.
I prije su židovske zajednice upozoravale na bliskost dijelova stranke Ljevica u Berlinu s antisemitskim i propalestinskim snagama.
Kritike na račun pojavljivanja šefova arapskih kriminalnih klanova na izbornim slavljima stranke
Nakon pobjede stranke Ljevica, koja je na izborima za parlament grada-savezne pokrajine Berlina osvojila 25 posto glasova i postala najjača stranka, u medijima su se pojavile i kritike na pojavljivanje šefova arapskih kriminalnih klanova na izbornim slavljima stranke.
Više njemačkih medija je izvijestilo o tome kako se na postizbornom pobjedničkom slavlju stranke Ljevica pojavio šef tzv. Remmo klana koji je u javnosti poznat po brojnim kriminalnim radnjama poput provala u berlinski Bode muzej.
Savez njemačkih kriminalista je od stranke Ljevica zatražio jasno distanciranje od predstavnika organiziranog kriminala.
„Bilo bi pogubno kada bi se stvorio dojam kako postoji bliskost između predstavnika organiziranog kriminala i političkih snaga“, zatražio je predsjednik Saveza njemačkih kriminalista Dirk Peglow.
"Prekoračenje granica antisemitizma"
Ljevica se nalazi na udaru kritika i zbog toga što su se na slavljima stranke nakon izbora pojavljivali i simpatizeri i suradnici zabranjenih terorističkih organizacija poput „Narodnog fronta za oslobađanje Palestine“
Tijekom predizborne kampanje predsjednik Središnjeg vijeća Židova u Njemačkoj Josef Schuster je Ljevici predbacio „prekoračenje granica antisemitizma“.
Na više predizbornih skupova stranke Ljevice, posebice u berlinskoj četvrti Neukoelln u kojem živi mnogo građana arapskog porijekla, su izvikivane antisemitske parole i pozivano je na „intifadu“.
Potencijalni koalicijski partneri stranke Ljevica u Berlinu, Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) i stranka Zeleni, zatražili su od Ljevice da se jasno ograde od antisemitskih strujanja kao jasan preduvjet za eventualnu suradnju.
Stranka Ljevica, koja je direktna nasljednica režimske stranke SED Istočne Njemačke, bi probleme s pronalaskom koalicijskih partnera mogla imati i zbog svog središnjeg zahtjeva tijekom kampanje kojim se traži nacionalizacija stanova koji su nekad pripadali državi, a sada su u vlasništvu kompanija za nekretnine.
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