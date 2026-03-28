REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Srbi i dalje ne vjeruju Europskoj uniji: Većina građana protiv članstva
Šef Delegacije Europske unije (EU) u Srbiji Andreas von Beckerath podijelio je na društvenoj mreži X rezultate istraživanja koje pokazuje da 39,8 posto građana Srbije podržava članstvo u Uniji i poručio da on to vidi kao "čvrstu većinu" koja podržava pridruživanje eurobloku.
Istraživanje je od 19. siječnja do 2. veljače na reprezentativnom uzorku od 1000 ispitanika proveo Centar za europske politike (CEP), neovisna, nevladina, neprofitna think-tank organizacija koju je osnovala grupa stručnjaka u oblasti europskog prava, ekonomije i javne uprave, s ciljem da doprinesu unapređenju ozračja za kreiranje javnih politika u Srbiji.
Ključni nalazi istraživanja CEP-a su da 39,8 posto građana podržava članstvo Srbije u EU, članstvu se protivi 33,8 posto, a 26,4 posto je neodlučno. Rezultati dalje pokazuju da bi u slučaju referenduma o članstvu 85,3 posto ispitanika glasalo - od kojih 41,6 posto za članstvo, 32,4 posto protiv, a 26 posto je neopredijeljenih.
Podrška članstvu veća je među ljudima s višim obrazovanjem, a pada sa nižim stupnjem obrazovanja.
Najsnažniju podršku pridruživanju Srbije Uniji daju mladi u dobi od 18 do 29 godina, a najmanju stariji od 60.
Skoro četvrtina građana - 23,9 posto, vjeruje da Srbija nikada neće postati članicom Unije, a 6,9 posto smatra da će Srbija postati članica prije 2030. godine.
Istraživanje pokazuje da 41,6 posto građana vjeruje da je EU više zainteresirana za širenje svog političkog i ekonomskog interesa nego za stanje demokracije i vladavine prava u Srbiji.
Približno toliko - 41,8 posto, sklono je stajalaištu da EU želi integrirati Srbiju kako bi dobila pristup litiju i prirodnim resursima.
Dodatno, 43,9 posto ispitanika uvjereno je da je za EU važnije da Srbija uvede sankcije Rusiji, nego da postane razvijena demokracija.
Manje od trećine građana vjeruje da EU primjenjuje ista pravila na sve zemlje kandidate, kao i da je pouzdan partner Srbiji, a nešto više od četvrtine anketiranih uvjereno je da Unija iskreno želi integrirati Srbiju u europsku zajednicu.
Nadalje, 51,7 posto ispitanika smatra da je demokracija najbolji oblik vladanja, a njih 34,2 posto tvrde da se osjećaju kao Europljani.
Pad povjerenja građana Srbije u Europsku uniju u porastu
Von Beckerath je, uz rezultate istraživanja koje je podijelio na X-u, ocijenio da percepcija o motivima EU-a za proširenje pokazuje kako "još ima puno posla u javnoj komunikaciji" Unije i Srbije u naporima da Europa predstavi "infromacije utemeljene na činjenicama".
"S radošću očekujem razgovor s građanima Srbije kako bismo objasnili zašto vjerujemo da budućnost Srbije leži u EU", naveo je švedski diplomat koji je u listopadu prošle godine došao na čelo Delagacije Europske unije u Srbiji.
Pad povjerenja građana Srbije u Europsku uniju u porastu je nakon što već dulje od četiri godini nije otvoreno nijedno novo poglavlje, dok članice eurobloka uskraćuju podršku za otvaranje pripremljenog Klastera 3- Konkurentnost i inkluzivni rast, koji sadrži osam poglavlja.
I rezultati nedavnog ispitivanja javnog mišljenja, provedenog krajem 2025. godine, nisu pokazali značajno drukčije rezultate.U prosincu prošle godine za pristupanje Europskoj uniji bi glasalo nešto više od trećine građana - 35,8 posto, a približno toliko ih je protiv - 33 posto, objavio je tada portal Suvremena politika.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare