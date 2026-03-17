PREDSTAVIO NACRT IZVJEŠTAJA
Picula: Situacija u Srbiji polarizirana i puna tenzija. Eskalira zastrašivanje novinara
Hrvatski eurozastupnik i izvjestitelj EP za Srbiju, Tonino Picula danas je na Odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta (AFET) predstavio nacrt godišnjeg izvještaja o napretku Srbije.
Picula je u svom obraćanju istaknuo da Europski parlament, unatoč izazovnim geopolitičkim okolnostima, mora jasno podržavati proces proširenja EU.
"No, taj proces treba biti temeljen na konkretnim rezultatima, stvarnim reformama i dosljednoj usklađenosti s europskim vrijednostima i vanjskopolitičkim pozicijama država kandidatkinja", rekao je Tonino Picula.
Upozorio je da su reforme u Srbiji u protekloj godini uglavnom stagnirale, a u nekim segmentima čak nazadovale. Posebno je naglasio problem vladavine prava i demokracije, gdje su zabilježeni značajni nazadci.
"Situacija u zemlji je izrazito polarizirana i puna tenzija. Ukupni tempo procesa pristupanja stagnira godinama, što je posljedica ograničenog napretka u dijalogu s Kosovom, kontinuiranog nedostatka usklađenosti sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU, nedostatka istinske političke volje za napredovanjem, česte retorike protiv EU, pogoršanja uvjeta za slobodan rad medija i civilnog društva, te ignoriranja preporuka za reformiranje izbornog procesa", sumirao je Picula.
"Deklarativna opredjeljenja više se ne mogu smatrati ozbiljnima"
Naglasio je da se Srbija mora jasno i strateški opredijeliti za članstvo u EU. "Deklarativna opredjeljenja više se ne mogu smatrati ozbiljnima. Politika gledanja kroz prste i forsiranja stabilnosti kao alibija nisu donijeli rezultate u transformaciji zemlje, nego su je udaljili od članstva", poručio je Picula.
U nacrtu izvještaja se kritički ocjenjuju konkretni primjeri nesukladnosti deklaracija i prakse, poput nesudjelovanja Srbije na Summitu EU i zemalja Zapadnog Balkana u prosincu 2025. te sudjelovanja na vojnoj paradi u Moskvi u svibnju 2025. "Ovi primjeri jasno pokazuju jaz između deklariranog strateškog cilja Srbije i stvarne političke prakse", dodao je Picula.
Posebno je istaknuo problematične aspekte izbornih i pravosudnih reformi. "Izborno zakonodavstvo i dalje bilježi ozbiljne i zabrinjavajuće nedostatke. Bez strukturnih promjena i potpune implementacije ODIHR-ovih preporuka, sljedeći izbori ne mogu biti pošteni", rekao je Picula.
Lokalni izbori koji se održavaju 29. ožujka u deset srpskih općina, prema njegovim riječima, ilustriraju demokratske deficite, uključujući tzv. fantomske liste i nespojive uloge predsjednika države koji vodi kampanju s listom pod svojim imenom. Također je naglasio da su izmjene ključnih pravosudnih zakona neprihvatljiv korak unatrag i ozbiljan udarac neovisnosti pravosuđa.
Picula je podsjetio da je Europski parlament prošle godine zahtijevao transparentno pravno postupanje u slučaju tragedije u Novom Sadu, te je oštro osudio represivne mjere, prekomjernu upotrebu sile, proizvoljna uhićenja i sustavno uznemiravanje oporbe, aktivista, civilnog društva i novinara.
Picula je ponovio i važnost dijaloga između Srbije i Kosova kao ključnog koraka prema članstvu u EU. "Od Beograda se očekuje da ispuni svoj dio obveza. Dobrosusjedski odnosi, suradnja u pitanjima nestalih osoba i procesuiranje ratnih zločina iz 90-ih godina su bitni za europski put Srbije", zaključio je Picula.
"Zastrašivanje i napadi na novinare eskaliraju"
Sloboda izražavanja i stanje medija u Srbiji, prema našem europarlamentarcu u protekloj godini pokazuje ozbiljne probleme. "Zastrašivanje i napadi na novinare eskaliraju, regulatorno tijelo za elektronske medije ne funkcionira, a provladini mediji održavaju kult ličnosti i pokušavaju eliminirati preostale neovisne medije", upozorio je te naglasio i važnost poštivanja prava manjina kao ključnog elementa europskih vrijednosti i puta Srbije prema članstvu u EU, objavljeno je na službenoj stranici hrvatskog europarlamentarca.
Picula je poručio da nacrt izvještaja naglašava ključne aspekte, ali da će se kroz amandmane dodatno razraditi. "Pred nama je veliki posao, ali radujem se suradnji s kolegama iz drugih političkih grupa na ovom važnom izvještaju", zaključio je.
Rok za podnošenje amandmana svih političkih grupa je 9. travnja 2026., a nakon toga slijede pregovori o finalnom tekstu. Očekuje se da će izvještaj biti razmatran na Odboru za vanjske poslove početkom lipnja 2026. godine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare