potvrdila ministrica
Srbija i MOL postigli kompromis, država dobiva veći utjecaj u NIS-u
Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović objavila je na svom Instagram profilu da su Srbija i mađarska naftna kompanija MOL uspješno riješili sva otvorena pitanja te postigli kompromis u vezi s dioničarskim ugovorom (Shareholder Agreement) između Republike Srbije i MOL-a.
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Ministrica je navela da je između Srbije i MOL-a dogovoreno nekoliko ključnih točaka:
- Ako Gazpromnjeft postigne dogovor s MOL-om o prodaji 56,15 posto udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), a američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) odobri transakciju, država Srbija kupit će dodatnih pet posto dionica NIS-a. Time bi Srbija stekla dodatna prava u donošenju ili blokiranju važnih odluka od interesa za državu.
- Kada je riječ o radu Rafinerije nafte Pančevo, mađarska strana obvezala se da će rafinerija nastaviti poslovati kao i dosad, uz najmanje iste prosječne godišnje kapacitete kakve je ostvarivala tijekom posljednje četiri godine prije uvođenja američkih sankcija, u razdoblju kada je NIS uspješno poslovao.
„Upravo takav rad Rafinerije, neophodan za opskrbu srpskog tržišta naftnim derivatima, bio je jedno od ključnih pitanja za srpsku stranu i ponosna sam što smo uspjeli postići vrlo važan i koristan dogovor za građane Srbije“, istaknula je ministrica.
- Predstavnici Srbije u Odboru direktora NIS-a imat će veće ovlasti nego dosad, kako u donošenju tako i u blokiranju odluka koje bi mogle biti nepovoljne za Republiku Srbiju.
„Takav utjecaj država Srbija nije imala od 2008. godine, kada je NIS privatiziran“, naglasila je Đedović Handanović.
Na kraju je poručila da Srbija nastavlja raditi na trajnom rješenju za budućnost NIS-a nakon uvođenja američkih sankcija.
„Nastavljamo predano raditi na pronalaženju dugoročnog rješenja za NIS nakon uvođenja američkih sankcija, za koje država Srbija, njezina Vlada i njezini građani ne snose nikakvu odgovornost“, napisala je ministrica.
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