Srbija nije ni potvrdila ni demantirala posjedovanje hiperzvučnih raketa

Raketa CM-400 teži 910 kilograma, što omogućuje čak i vrlo lakim borbenim lovcima nošenje dviju rakete, piše STA. Postoje različite procjene njezina dometa. Na vojnim forumima postoje tvrdnje da bi domet mogao biti i do 400 kilometara, ali uz napomenu da ga je Kina najvjerojatnije ograničila na oko 240 ili 250 kilometara za izvoz.