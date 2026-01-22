Đedović Handanović navela je da će Srbija tek nakon što OFAC i ostali regulatori odobre taj ugovor, koji su dogovorili mađarski MOL i ruski Gazpromnjeft, moći od MOL-a kupiti dodatnih pet posto dionica i tako povećati vlasnički udio pomoću kojeg će, kako je istaknula, moći blokirati odluke koje nisu u njezinu interesu.