Srbijanska ministrica energetike o NIS-u: I “Petrokemija“ ide MOL-u

N1 Info
22. sij. 2026. 10:33
N1 Srbija

Ministrica rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da će sve što je u većinskom vlasništvu „Gazpromnjefta“, uključujući i „Petrohemiju“, biti uređeno odredbama budućeg kupoprodajnog ugovora za NIS.

Đedović Handanović navela je da će Srbija tek nakon što OFAC i ostali regulatori odobre taj ugovor, koji su dogovorili mađarski MOL i ruski Gazpromnjeft, moći od MOL-a kupiti dodatnih pet posto dionica i tako povećati vlasnički udio pomoću kojeg će, kako je istaknula, moći blokirati odluke koje nisu u njezinu interesu.

„Dakle, zaradit ćemo više i ojačati svoju poziciju na taj način. Sve to, konačno, prvi put nakon 2008. godine, kada smo se dobrovoljno odrekli većeg utjecaja, što se pokazalo kao loš potez“, rekla je Đedović Handanović za Politiku, prenosi RTS.

Navela je i da kompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ADNOK također ima namjeru kupiti udjele od MOL-a te dodala da će to biti dogovor između dviju privatnih kompanija koji Srbija, kako je rekla, podržava jer ima odlične odnose s UAE-om zahvaljujući, prije svega, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

„Ne zaboravimo da je ADNOK članica OPEC-a i vodeća svjetska kompanija za proizvodnju nafte s golemim iskustvom i globalnim utjecajem u naftnom sektoru“, navela je Đedović Handanović.

Ministrica je u srijedu potvrdila da je Vlada Srbije poslala pismo američkoj administraciji u kojem je podržala zahtjev NIS-a za produljenje operativne licence i moguću transakciju između MOL-a i Gazpromnjefta, a odgovor iz Washingtona očekuje se do kraja tjedna.

