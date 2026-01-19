Mađari i Rusi se dogovorili, MOL preuzima NIS

Ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović potvrdila je da su mađarski MOL i ruski Gazprom Neft usuglasili osnovne odredbe ugovora o prodaji ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS).
Ovaj korak poduzet je na izravan zahtjev američke administracije, kojoj će dokumentacija sada biti upućena na konačno odlučivanje i potvrdu, prenosi Nova.rs
Ministrica Dubravka Đedović Handanović istaknula je "kako je država uspjela ispregovarati poboljšanje svoje pozicije u odnosu na 2008. godinu, kada je srpski udio pao ispod 30 posto". Plan je da Srbija u bliskoj budućnosti poveća svoje vlasništvo za dodatnih pet posto.
Ovaj sporazum sada čeka ključno odobrenje OFAC-a, koji nadzire provođenje sankcija, kako bi se trajno riješilo pitanje vlasničke strukture i omogućilo nesmetano poslovanje tvrtke.
Problemi s opskrbom kulminirali su u prosincu 2025. godine, kada je Rafinerija nafte Pančevo bila prisiljena obustaviti rad zbog nedostatka sirove nafte.
Rad proizvodnih postrojenja ponovno je uspostavljen tek nakon što je OFAC izdao privremenu licencu, koja vrijedi do 23. siječnja, te nakon što je prošlog tjedna ponovno počeo transport nafte preko Jadranskog naftovoda (JANAF). Prema službenim najavama, rafinerija trenutačno raspolaže s dovoljno sirovine za rad tijekom cijelog veljače.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
