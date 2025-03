Matić: Na njemačkom dečjem kanalu se moglo saznati više o prosvjedu nego na srpskim s nacionalnom frekvencijom

Podijeli :

Andrej ISAKOVIC / AFP

"Na dječjem kanalu njemačkog javnog servisa ZDF danas se moglo saznati više o razlozima prosvjeda u Srbiji i stajalištima jednih i drugih nego možda na nekim kanalima s nacionalnom frekvencijom u Srbiji kroz protekla četiri mjeseca", izjavio je novinar Deutsche Wellea Srećko Matić.

Matić je u “Global fokusu” N1 televizije naveo kako su dječje vijesti na njemačkom javnom servisu zapravo jedne od najkvalitetnijih na njemačkoj televiziji i da jednostavnim jezikom objašnjavaju što se događa u svijetu, a da je prosvjed u Srbiji danas bio tema.

Govoreći o izvještavanju njemačkih medija o studentskim prosvjedima u Srbiji, Matić je naveo da se prosvjedi u tim medijima stavljaju u “širi kontekst”, kao i da je izvještavanje o njima evoluiralo.

Ističe da je posljednji prosvjed u Beogradu izazvao veliko zanimanje medija u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj.

“Izvještavanje medija u Njemačkoj doživjelo je određenu evoluciju posljednjih nekoliko mjeseci, kao što su evoluirali i studentski prosvjedi. Na početku je bilo dosta skepticizma i mnogi su u medijskim kućama razmišljali da je to samo jedan u nizu prosvjeda i da “Mi znamo da Srbi vole prosvjedovati” i da će to splasnuti. Međutim, to nije splasnulo i način na koji su studenti kreativno formirali svoje akcije i doslovno fizički pješačili potaknulo je mnoge da na to gledaju malo drugačije”, rekao je.

Matić je ocijenio kako se tu dogodilo “nekoliko faza” u evoluciji izvještavanja.

“Prva faza bio je onaj veliki skup na Slaviji. Druga je uslijedila nakon ostavke premijera i sad bi se moglo reći da je treća faza, kada su i mnogi njemački, austrijski i švicarski novinari na licu mjesta doživjeli što se zapravo događa. Kolega iz Süddeutsche Zeitunga je objavio dosta zanimljiv tekst pod naslovom “Vučić gubi državu”, a u kojem je konstatirao da je “velika nesreća Srba što svijet u ovom trenutku jedva da obraća pažnju na Beograd”. Ja se ne bih baš složio jer je izašlo mnogo izvještaja i bilo je vijesti o prosvjedu u Beogradu u praktički svim njemačkim medijima”, zaključio je Srećko Matić.

