zABRANJEN JOJ ULAZAK NA KOSOVO
Srpska ministrica zbog skandaloznih izjava proglašena personom non grata
Kosovski ministar unutarnjih poslova Xhelal Sveçla objavio je da je ministricu državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežanu Paunović proglasio personom non grata te joj zabranio ulazak ili tranzit preko teritorija Kosova.
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Sveçla je ovu odluku obrazložio tvrdnjom da je Snežana Paunović svojom izjavom o etničkom čišćenju Kosova "potvrdila ono od čega Srbija, kako je naveo, nikada nije odustala – projekta etničkog čišćenja Albanaca".
"U naše vrijeme to je pokušao bivši šef Snežane Paunović Slobodan Milošević, poznat i kao balkanski krvnik", naveo je Sveçla u priopćenju.
Podsjetimo, ministrica državne uprave i lokalne samouprave te dužnosnica SPS-a Snežana Paunović izjavila je na Kurir TV da bi, "da je bila Slobodan Milošević, etnički očistila Kosovo 1998. godine".
Kosovski ministar unutarnjih poslova ocijenio je da takva retorika predstavlja nastavak, kako je naveo, "državne politike koja je desetljećima proizvodila nasilje, zločine i pokušaje uklanjanja Albanaca s njihovih prostora".
"Mržnja izražena prijetećim tonovima prema ustavnom poretku i suverenitetu Kosova neprihvatljiva je i demokratske države i društva koja štite mir i ljudska prava moraju je oštro osuditi", poručio je Sveçla.
Dodao je da je odluku o zabrani ulaska donio kao ministar unutarnjih poslova, istaknuvši da je "vrijeme u kojem su Albanci bili potlačeni, masakrirani i etnički čišćeni završilo jednom zauvijek".
Izjava ministrice Snežane Paunović širi strah među Albancima koji žive u Srbiji i Vlada bi se o ovom skandalu trebala očitovati što prije, smatra Šaip Kamberi, zastupnik Partije za demokratsko djelovanje u Skupštini Srbije.
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