Srpska ministrica: Da sam bila Milošević, etnički bih očistila Kosovo 1998. godine

"Iz mene danas, u zrelim godinama, govore tuga, bijes i razočaranje. Danas mi je lako to reći, mnogo je lakše nego što bi bilo nekome to učiniti 1998. godine. Međutim, sudbina Slobodana Miloševića ne bi se bitno promijenila ni da je to učinio. Već su ga tada proglasili koljačem", rekla je Paunović.