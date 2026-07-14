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SNEŽANA PAUNOVIĆ

Srpska ministrica: Da sam bila Milošević, etnički bih očistila Kosovo 1998. godine

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N1 Srbija
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14. srp. 2026. 11:34
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N1 Srbija
N1 Srbija

Ministrica državne uprave i lokalne samouprave Srbije te dužnosnica Socijalističke partije Srbije (SPS) Snežana Paunović izjavila je da bi, da je 1998. godine bila na mjestu tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, provela etničko čišćenje Kosova.

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Snežana Paunović, koja je rođena u Peći, to je izjavila u intervjuu emitiranom u nedjelju na televiziji Kurir.

"Kad govorimo o našim propustima i našoj gluposti – da sam bila Slobodan Milošević, etnički bih očistila Kosovo 1998. godine. Ovo je najgrublja kvalifikacija koju sam ikad izgovorila", rekla je ministrica, javlja N1 Srbija,

Likvidirala bi "teroriste"

Pojasnila je da pod tim ne misli na, kako je rekla, "likvidaciju Albanaca", nego na to da bi svi koji se "osjećaju manje građanima Savezne Republike Jugoslavije" trebali napustiti zemlju i otići u svoju matičnu državu.

Dodala je da bi osobe koje su se odlučile za "terorističke akcije" bile likvidirane "na način na koji se teroristi rješavaju i danas, a kamoli tada".

Istaknula je i da Milošević i SPS nikada nisu imali stav o tom pitanju kakav ima ona.

Traži se hitna smjena

"Iz mene danas, u zrelim godinama, govore tuga, bijes i razočaranje. Danas mi je lako to reći, mnogo je lakše nego što bi bilo nekome to učiniti 1998. godine. Međutim, sudbina Slobodana Miloševića ne bi se bitno promijenila ni da je to učinio. Već su ga tada proglasili koljačem", rekla je Paunović.

Njezina izjava izazvala je političke reakcije. Pokret slobodnih građana (PSG) zatražio je njezinu hitnu smjenu zbog izjave da bi, da je bila na Miloševićevu mjestu, etnički očistila Kosovo.

Snežana Paunović članica je Socijalističke partije Srbije od 1992. godine, a od 2024. obavlja dužnost potpredsjednice stranke. Zastupnica u Narodnoj skupštini prvi je put postala 2013. godine, a u dva mandata bila je i potpredsjednica parlamenta.

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Teme
etničko čišćenje kosovo slobodan milošević snežana paunović sps srbija
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