Srpski general Pavković, osuđen u Haagu, prijevremeno pušten iz zatvora

Bivši načelnik Glavnog stožera Vojske Jugoslavije, srbijanski general Nebojša Pavković, koji je u Finskoj služio 22-godišnju zatvorsku kaznu zbog ratnih zločina na Kosovu 1999., danas se vraća u Srbiju, izvještava srpska novinska agencija Tanjug.
Oglas
Bivši načelnik Glavnog stožera Vojske Jugoslavije, srbijanski general Nebojša Pavković, danas je prijevremeno pušten iz finskog zatvora, gdje je 1999. godine služio kaznu za ratne zločine na Kosovu.
Sada 79-godišnji Pavković, koji se 2005. godine predao tadašnjem Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), osuđen je 26. veljače 2009. na 22 godine zatvora, u svojoj prvoj presudi za zločine koje su počinile srbijanske snage tijekom sukoba na Kosovu 1999. godine, prema izvješćima stranih novinskih agencija.
Zapovjednik treće armije JNA
Proglašen je krivim po svim točkama optužnice za deportacije, prisilno raseljavanje, ubojstva i progon albanskih civila s Kosova. U to vrijeme bio je zapovjednik Treće armije Jugoslavenske vojske, koja je bila stacionirana na Kosovu. Obnašao je dužnost načelnika Glavnog stožera Jugoslavenske vojske od veljače 2000. do lipnja 2002.
U istom slučaju, bivši načelnik Glavnog stožera Jugoslavenske vojske Dragoljub Ojdanić (15 godina), bivši zapovjednik Prištinskog korpusa Vladimir Lazarević (14 godina), policijski general Sreten Lukić (20 godina) i bivši potpredsjednik Vlade Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) Nikola Šainović (18 godina) također su osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne u Haagu.
Proglašeni su krivima i za udruženu zločinačku operaciju usmjerenu na promjenu etničke ravnoteže na Kosovu u korist Srbije. Svi su bili bliski suradnici tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije, Slobodana Miloševića, koji je umro 2006. prije kraja suđenja u Haagu.
Srpska vlada podnijela zahtjev
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić u petak je najavio Pavkovićevo prijevremeno puštanje na slobodu zbog "izuzetno lošeg zdravlja". Objasnio je da je srpska vlada podnijela zahtjev mehanizmu sa sjedištem u Haagu, koji je naslijedio ICTY. U svibnju 2022. sličan zahtjev je odbijen zbog "težine njegovih zločina i nedostatka rehabilitacije", izvijestila je francuska novinska agencija AFP.
Mehanizam još nije objavio svoju odluku o generalu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas