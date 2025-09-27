na svadbi
Užas u Šibeniku: Preminula žena koju je pogodila signalna raketa, uhićen 52-godišnjak
U subotu oko 19 sati u Šibeniku u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana u blizini katedrale sv. Jakova, prilikom ispaljivanja pirotehničke naprave- rakete došlo je do ozljeđivanja ženske osobe, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku, izvijestila je PU Šibensko-kninska.
Jedna osoba privedena
Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje.
