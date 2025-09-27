Oglas

na svadbi

Užas u Šibeniku: Preminula žena koju je pogodila signalna raketa, uhićen 52-godišnjak

author
N1 Info
|
27. ruj. 2025. 21:52
>
22:19
27.09.2025., Sibenik - Zena ozlijedjena pirotehnickim sredstvom na svadbi. Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
PIXSELL / Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U subotu oko 19 sati u Šibeniku u Ulici Obala dr. Franje Tuđmana u blizini katedrale sv. Jakova, prilikom ispaljivanja pirotehničke naprave- rakete došlo je do ozljeđivanja ženske osobe, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku, izvijestila je PU Šibensko-kninska.

Oglas

Jedna osoba privedena

Prilikom ispaljivanja pirotehničke naprave- rakete došlo je do ozljeđivanja ženske osobe, koja je od zadobivenih ozljeda preminula u Općoj bolnici u Šibeniku, izvijestila je PU Šibensko-kninska.

Osumnjičeni 52-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje.

Teme
signalna raketa šibenik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ