SUDAR KAMIONA I KOMBIJA

Strašna tragedija kod Sarajeva: U prometnoj nesreći poginula jedna, a osam osoba je ozlijeđeno

Hina
07. velj. 2026. 10:54
policija bih
N1 BiH/Ilustracija

Jedna osoba je poginula a još osam je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći koja se u subotu ujutro dogodila u blizini Sarajeva, potvrdili su iz lokalne policije.

Do nesreće je došlo kada su se na cesti koja povezuje Sarajevo s Palama izravno sudarili putnički kombi i kamion. Na snimkama koje su objavili mediji vidi se kako je kombi skrenuo u lijevu prometnu traku i tamo udario u kamion.

Cijeli prednji dio kombija potpuno je smrskan.

Na mjestu je poginula mlađa žena a osam ozlijeđenih osoba prevezeno je u bolnicu.

Poginula žena kao i svi drugi putnici u kombiju članovi su planinarskog kluba iz Goražda.

policija prometna nesreća sarajevo tragedija

