RAD NA SUSTAVU
Obavijest građanima: U četvrtak i petak ove usluge Porezne uprave neće biti dostupne
Od četvrtka 26. do petka 27. studenoga pojedine e-usluge Porezne uprave bit će privremeno nedostupne, dok sustavi fiskalizacije i OIB-a nastavljaju s redovitim radom, priopćila je Porezna uprava.
Oglas
Porezna uprava nastavlja provedbu projekta digitalne transformacije usmjerenog na izgradnju novog informacijskog sustava i daljnje unaprjeđenje elektroničkih usluga, u skladu sa zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja. U sklopu planiranih aktivnosti na modernizaciji sustava, određene funkcionalnosti, elektroničke usluge i servisi Porezne uprave bit će privremeno nedostupni.
Od četvrtka, 26. studenoga od 16:00 sati do petka, 27. studenoga 2026. do 22:00 sata bit će privremeno nedostupno podnošenje i pregled INO-DOH obrasca i INO-izjave; zatim DI obrasca; DOH-Z obrasca; prijedloga za sklapanje upravnog ugovora za građane; prijedloga za sklapanje upravnog ugovora za fizičke osobe te podnošenje i pregled prijedloga za sklapanje upravnog ugovora za pravne osobe.
U petak od 20:00 do 22:00 sata, neće biti dostupne usluge unutar sustava eGrađani; potom uvid u stanje porezno-knjigovodstvene kartice te kreiranje barkoda za elektroničko plaćanje poreznog duga; predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava te drugih zahtjeva; izdavanje potvrda; predaja zahtjeva za izdavanje porezne kartice; prijava poslovnih prostora u sustav fiskalizacije; predaja obrasca specifikacije nepovezanih uplata; predaja obrasca poreza na dobit; predaja obrasca poreza na dodanu vrijednost; predaja Obrasca ZP (zbirna prijava); predaja Obrasca PDV-S; predaja obrasca JOPPD te svih ostalih obrazaca; pregled zaprimljenih eRačuna u aplikaciji MikroeRačun i pregled eRačuna u FiskAplikaciji.
Kako je riječ o planiranoj i privremenoj nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će tijekom navedenog razdoblja isplaćivati plaće ili mirovine predaju obrasca JOPPD moći će to obaviti odmah po ponovnoj uspostavi rada sustava. Tako predani obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku.
Sustavi koji će raditi bez prekida su fiskalizacija računa, fiskalizacija eRačuna te dodjela OIB-a i dohvat podataka iz Evidencije OIB-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas