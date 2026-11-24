U petak od 20:00 do 22:00 sata, neće biti dostupne usluge unutar sustava eGrađani; potom uvid u stanje porezno-knjigovodstvene kartice te kreiranje barkoda za elektroničko plaćanje poreznog duga; predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava te drugih zahtjeva; izdavanje potvrda; predaja zahtjeva za izdavanje porezne kartice; prijava poslovnih prostora u sustav fiskalizacije; predaja obrasca specifikacije nepovezanih uplata; predaja obrasca poreza na dobit; predaja obrasca poreza na dodanu vrijednost; predaja Obrasca ZP (zbirna prijava); predaja Obrasca PDV-S; predaja obrasca JOPPD te svih ostalih obrazaca; pregled zaprimljenih eRačuna u aplikaciji MikroeRačun i pregled eRačuna u FiskAplikaciji.