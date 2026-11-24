"ne oporavlja se, preživljava"
EU upozorio Izrael da mora omogućiti pristup humanitarne pomoći Gazi
Svijet ima dovoljno humanitarne pomoći za Gazu, no Izrael blokira pristup te pomoći palestinskoj enklavi, upozorila je u utorak Europska komisija.
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Nešto više od godine dana od stupanja na snagu primirja u Gazi ona se „ne oporavlja, već preživljava”, rekla je u Europskom parlamentu (EP) povjerenica Europske komisije Hadja Lahbib.
Belgijska političarka kazala je da nije „riječ o stvarnom primirju” jer je od njegovog proglašenja ubijeno više od 1600 Palestinaca, a protjerivanja i napadi na nastanjena područja i civilnu infrastrukturu se nastavljaju.
Lahbib je upozorila da je humanitarna situacija u Gazi i dalje katastrofalna u vrijeme dok se približava zima, a kiše su prošli tjedan u enklavi uzrokovale poplave.
Povjerenica za jednakost rekla je da izvan Gaze čeka 150 tisuća tona pomoći, uključujući i mobilna skloništa, no da ona ne može ući u Pojas zbog „političkog izbora” Izraela koji time krši obavezu iz međunarodnog prava.
Svijet ima dovoljno humanitarne pomoći, no Gaza nema pristup prema njoj, rekla je Lahbib u Parlamentu u Strasbourgu.
Dan nakon što je u napadu na palestinsku enklavu ubijen još jedan humanitarni radnik agencije Ujedinjenih naroda za pomoć Palestincima, belgijska političarka rekla je da je Gaza „najsmrtonosnije mjesto za UN-ove humanitarne radnike” od osnutka te međunarodne organizacije.
Irski ministar Charlie McConalouge, govoreći u EP-u ime Vijeća EU-a kao predstavnik države koja trenutačno predsjeda Unijom, pozvao je „sve aktere” na poštivanje UN-ove rezolucije 2803 koja je omogućila primirje.
To uključuje razoružanje militanata Hamasa, potpuno povlačenje izraelske vojske te tranziciju vlasti u palestinskoj enklavi.
Irac je podsjetio da je EU najveći donator Palestincima, no također upozorio da ta pomoć mora moći stići do onih kojima je potrebna.
Pozvao je Izrael da dopusti pristup te otvori sve granične prijelaze u Gazu te osudio nedavni izraelski napad na tamošnju bolnicu.
Dio zastupnika EP-a kritizirao je europsko vodstvo što svoju zabrinutost ne prati dijelima, pa i sankcijama izraelskim političarima i prekidom trgovine s Izraelom.
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