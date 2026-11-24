"Potrebno je čak 15 novih učionica da bi škola profunkcionirala u jednoj smjeni, a za to po uvjetima generalnog plana ova čestica naprosto nije dovoljna. Zato će se ići u rasterećenje te škole izgradnjom dviju novih škola - jedna je Osnovna škola Jankomir - Malešnica za koju je upravo u pripremi urbanističko-arhitektonski natječaj za idejno rješenje, a druga je Dubravica-Karažnik. Izgradnjom tih dviju škola u idućem razdoblju bi se škola Dragutina Domjanića trebala rasteretiti", poručio je Korlaet. Za to će trebati pet godina, a i više, rekao je.