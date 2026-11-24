OŠ Dragutina Domjanića
Ministarstvo: Grad Zagreb ima obvezu osigurati uvjete za rad škole u Gajnicama
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u utorak je poručilo je u utorak, nakon istupa roditelja u javnosti, da Grad Zagreb kao osnivač Osnovne škole Dragutina Domjanića u Gajnicama ima zakonsku obvezu osigurati uvjete za rad škole u skladu sa Državno pedagoškim standardom.
Ministarstvo u odgovoru Hini podsjeća da Grad Zagreb, prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državnog pedagoškog standarda, kao osnivač škole ima izravnu zakonsku obvezu osigurati prostorne, materijalne i organizacijske uvjete za njezin rad u skladu sa Standardom.
"Budući da škola po zakonu mora upisati svu djecu sa svog upisnog područja, rad u tri smjene i prekapacitiranost predstavljaju privremeno, nužno rješenje dok se ne osiguraju prostorni uvjeti - poput dogradnje postojeće škole, izgradnje nove škole u naselju ili promjene upisnih područja. U praksi se takva odstupanja javljaju u školama s izraženim demografskim i prostornim opterećenjem dok se ne osiguraju dodatni prostorni kapaciteti ili nova škola", dodaje Ministarstvo.
Inicijativa roditelja danas je na konferenciji za novinare upozorila na nedostatak prostora i neodgovarajuće uvjete rada u školi, te od Grada Zagreba i Ministarstva zatražila konkretna rješenja, istaknuvši da je škola projektirana za 650, a pohađa ju 958 učenika.
U Ministarstvu su istaknuli da su kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti osigurali dvije milijarde eura za ulaganja u osnovne škole i njihov prelazak na rad u jednoj smjeni. Prvi poziv za dodjelu bespovratnih sredstava "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ bio je otvoren 2023. godine, međutim, još od 2021. godine komunicirano je s osnivačima vezno uz predmetni poziv kako bi osigurali pravovremenu pripremu projekata.
"Zašto Grad Zagreb nije prijavio projekt škole u Gajnicama i tako riješio pitanje smjenskog rada, morate pitati direktno njih", poručuje Ministarstvo.
Inicijativa roditelja upozorila je i na nedostatak stručnih suradnika s obzirom na broj učenika, a Ministarstvo ističe da škola trenutno ima tri zaposlena stručna suradnika, kao i da je dana suglasnost za zapošljavanje još jednog stručnog suradnika. "Škola će dobiti suglasnost na sve što joj po Državnom pedagoškom standardu pripada. Svaki se zahtjev razmatra i rješava u suradnji sa školom", poručuje Ministarstvo.
Zamjenik gradonačelnika Luka Koralet novinarima je danas odgovorio kako je točno da je Osnovna škole Dragutina Domjanića u Gajnicama prekapacitirana i da u Gradu znaju za inicijativu roditelja. Objasnio je da je postojeća čestica škole premala da bi primila potrebni program koji bi školu prebacio u jednu smjenu.
"Potrebno je čak 15 novih učionica da bi škola profunkcionirala u jednoj smjeni, a za to po uvjetima generalnog plana ova čestica naprosto nije dovoljna. Zato će se ići u rasterećenje te škole izgradnjom dviju novih škola - jedna je Osnovna škola Jankomir - Malešnica za koju je upravo u pripremi urbanističko-arhitektonski natječaj za idejno rješenje, a druga je Dubravica-Karažnik. Izgradnjom tih dviju škola u idućem razdoblju bi se škola Dragutina Domjanića trebala rasteretiti", poručio je Korlaet. Za to će trebati pet godina, a i više, rekao je.
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