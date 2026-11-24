Maja Munivrana
Prvi put utvrđena odgovornost države za genocid: Otvara li presuda Mjanmaru novo poglavlje?
Profesorica kaznenog i međunarodnog kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Maja Munivrana gostovala je u Studiju uživo kod Hanan Nanić, gdje je analizirala povijesnu presudu Međunarodnog suda pravde kojom je utvrđena odgovornost Mjanmara za genocid nad Rohindžama, njezine moguće implikacije za postupak protiv Izraela zbog genocida u Gazi, ali i standarde dokazivanja genocidne namjere u slučajevima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Govorila je i o ulozi Hrvatske u oblikovanju međunarodnog prava te sve snažnijim pritiscima na međunarodno pravosuđe.
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