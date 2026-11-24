opreza nikad dosta
Mislite da ste ulovili savršen popust za Crni petak? Donosimo četiri zlatna pravila za sigurnu online kupnju
Razdoblje Crnog petka idealna je prilika za internetske prevarante. Upravo u to doba godine građani češće očekuju e-mailove, SMS poruke i obavijesti o dostavama i popustima, pa im lakše popusti oprez.
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Prevaranti koriste te datume kako bi se lažno predstavljali kao poznate trgovine, dostavne službe ili državne institucije. Cilj im je usmjeriti žrtve na lažne internetske stranice koje izgledaju gotovo identično pravima te im ukrasti osobne podatke, brojeve kartica ili novac.
Uoči Crnog petka mnogi traže najbolje popuste, no prevaranti izrađuju lažne profile i oglase poznatih brendova kako bi naplatili proizvode koji nikada neće biti isporučeni ili kako bi došli do podataka s kartica.
Kirsty Adams, stručnjakinja za prijevare u banci Barclays za BBC kaže da svakako zastanete prije kupnje.
"Kad skrolate na kauču i odbrojavanje počne otkucavati ili se u vašem feedu pojavi ponuda s računa koji izgleda baš kao brend kojem vjerujete, lako se zanesete i platite prije nego što ste imali priliku provjeriti. Ne isplati se žuriti, zato odvojite trenutak prije kupnje", poručila je.
Banka također savjetuje da učinite ove četiri stvari:
Zastanite i provjerite: Ne dopustite da vas zaslijepi tajmer koji odbrojava sekunde do isteka "ekskluzivne" ponude.
Plaćajte sigurno: Koristite kreditnu ili debitnu karticu putem provjerenih servisa za plaćanje, a izbjegavajte izravne bankovne uplate nepoznatim osobama ili sumnjivim računima.
Sami otvorite stranicu: Umjesto klikanja na poveznice u e-mailovima, oglasima ili objavama na društvenim mrežama, sami u preglednik upišite adresu službene trgovine ili otvorite njezinu službenu aplikaciju.
Posavjetujte se i reagirajte: Ako vam se nešto čini sumnjivim, pitajte za mišljenje prijatelja, člana obitelji ili banku. Ako posumnjate da ste prevareni, odmah nazovite svoju banku.
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