“Mislim da je to nešto na što, ne u perspektivi, nego već danas ili sutradan, Europska unija zaista mora odgovoriti i zauzeti se za vladavinu prava. Jer to je danas Međunarodni kazneni sud, a sutra će to biti bilo koji sud koji donosi odluke s kojima se netko ne slaže”, zaključila je Munivrana.