Maja Munivrana
Prvi put utvrđena odgovornost države za genocid: Otvara li presuda Mjanmaru novo poglavlje?
Profesorica kaznenog i međunarodnog kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Maja Munivrana gostovala je u Studiju uživo kod Hanan Nanić, gdje je analizirala povijesnu presudu Međunarodnog suda pravde kojom je utvrđena odgovornost Mjanmara za genocid nad Rohindžama, njezine moguće implikacije za postupak protiv Izraela zbog genocida u Gazi, ali i standarde dokazivanja genocidne namjere u slučajevima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Govorila je i o ulozi Hrvatske u oblikovanju međunarodnog prava te sve snažnijim pritiscima na međunarodno pravosuđe.
Profesorica kaznenog i međunarodnog kaznenog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu Maja Munivrana gostovala je u Studiju uživo kod Hanan Nanić, gdje je analizirala povijesnu presudu Međunarodnog suda pravde kojom je utvrđena odgovornost Mjanmara za genocid nad Rohindžama, njezine moguće implikacije za postupak protiv Izraela zbog genocida u Gazi, ali i standarde dokazivanja genocidne namjere u slučajevima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Govorila je i o ulozi Hrvatske u oblikovanju međunarodnog prava te sve snažnijim pritiscima na međunarodno pravosuđe.
Prvi put u povijesti utvrđena odgovornost države za počinjenje genocida
Munivrana smatra da je riječ o povijesnoj presudi iz nekoliko razloga.
"Kao prvo, ovo je prvi put u povijesti da je Međunarodni sud pravde osudio jednu državu za počinjenje genocida. Naravno, ne radi se o kaznenoj odgovornosti, radi se o odgovornosti države za međunarodne protupravne čine. Mi smo do sada imali samo odgovornost Srbije za nesprečavanje i nekažnjavanje genocida na međunarodnoj razini, a ovo je prvi put da je jedna država osuđena za činjenje genocida, i to nad jednom etničkom manjinom, Rohindžama", objasnila je.
Drugi razlog zbog kojeg je presuda važna jest činjenica da je postupak protiv Mjanmara pokrenula Gambija, država koja nije izravno involvirana i koja je geografski i politički udaljena od Mjanmara.
Gambija se pritom pozvala na takozvane erga omnes obveze, odnosno obveze svih država da sprečavaju počinjenje genocida.
"U postupak se umiješalo 11 država, što govori o važnosti ovog postupka za međunarodnu zajednicu. To su Danska, Francuska, Njemačka, Belgija, Kanada, Maldivi, Irska, pa čak i nama susjedna Slovenija. Meni je žao, moram reći osobno, što jedna od tih država nije i Hrvatska i što tako ne pomaže kristalizaciji i primjeni pravila međunarodnog prava", kazala je Munivrana.
Međunarodni kazneni sud od 2009. nikoga nije optužio za genocid
Profesorica smatra i da je Međunarodni sud pravde ovom presudom popunio određenu prazninu u međunarodnom pravosuđu, nastalu zbog toga što Međunarodni kazneni sud od 2009. godine nikoga nije optužio za međunarodni zločin genocida.
Pritom je naglasila razliku između dvaju međunarodnih sudova i njihovih nadležnosti.
"To su dva suda potpuno različite jurisdikcije. Međunarodni kazneni sud sudi pojedincima za individualnu kaznenu odgovornost, a Međunarodni sud pravde sudi državama za počinjenje međunarodnih protupravnih čina", objasnila je.
Među razlozima zbog kojih Međunarodni kazneni sud nije podizao optužbe za genocid navela je teškoće u dokazivanju genocidne namjere, polarizirajući učinak takvih optužbi, ali i različite pritiske s kojima se taj sud suočava.
"Nije optužio za genocid niti predsjednika Putina niti premijera Netanjahua, niti je ta optužba vezana uz postupke koji se vode upravo zbog zločina nad Rohindžama”, rekla je.
Što presuda Mjanmaru znači za postupak protiv Izraela?
Upitana o tome može li presuda Mjanmaru, s obzirom na njezin stručni i politički odjek, utjecati na donošenje presude u postupku protiv Izraela zbog genocida u Gazi, posebno u kontekstu kompleksnosti dokazivanja genocidne namjere, Munivrana je priznala da je i nju presuda donekle iznenadila.
"U prijašnjim postupcima Međunarodni sud pravde bio je u velikoj mjeri, gotovo potpuno, oslonjen na presude Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju, dakle na presude nekog međunarodnog kaznenog suda koji je prije Međunarodnog suda pravde utvrđivao individualnu odgovornost za genocid. Onda je Međunarodni sud pravde razmatrao može li tu individualnu odgovornost na neki način pripisati državi", pojasnila je.
U slučaju Mjanmara, međutim, nije postojala mogućnost oslanjanja na prethodne presude nekog međunarodnog kaznenog tijela.
Munivrana je upozorila i na razlike u načinu utvrđivanja činjenica pred Međunarodnim sudom pravde i pred kaznenim sudovima, koji provode višegodišnje postupke, pozivaju svjedoke i utvrđuju individualnu kaznenu odgovornost.
U ovom se slučaju Međunarodni sud pravde oslonio na dva međunarodna mehanizma – neovisni međunarodni mehanizam za utvrđivanje činjenica u Mjanmaru i tijelo koje ga je naslijedilo. Riječ je o tijelima Ujedinjenih naroda, odnosno Vijeća za ljudska prava, koja su utvrđivala činjenice izvan kaznenih postupaka, a na temelju kojih je Sud kasnije donio odluku.
"I to nam pokazuje da to nije nemoguće. Dapače, da možda čak otvara i više prostora Međunarodnom sudu pravde nego onda kada je vezan strogim utvrđenjima međunarodnog kaznenog suda koji, naravno, poštuje neka načela i postulate vezane uz procesuiranje pojedinaca", istaknula je.
Iako Sud nominalno polazi od vrlo uskog pristupa genocidnoj namjeri, definirajući je kao namjeru fizičkog i biološkog uništenja skupine, Munivrana smatra da je u ovom postupku donekle ublažio pristup njezinu utvrđivanju.
"Čini se da je ipak relaksirao malo to utvrđenje u ovom postupku i da je zaključivao na temelju posrednih dokaza. Izvodio je zaključak o tome da je genocidna namjera upravo ono što se može zaključiti na temelju niza dokaza koji su bili pred njim, ali ne i presude nekog međunarodnog kaznenog suda", rekla je.
Bi li prema standardu iz presude Mjanmaru genocid bio utvrđen i izvan Srebrenice?
U razgovoru se otvorilo i pitanje dokazivanja genocidne namjere u Bosni i Hercegovini.
Međunarodni odvjetnik Toby Cadman, koji je nedavno također gostovao na N1, a radio je na brojnim slučajevima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj nakon ratova, izrazio je žaljenje što je genocid utvrđen samo u Srebrenici, smatrajući da je postojala osnova za njegovo utvrđivanje i na drugim područjima.
Upitana može li inzistiranje na dokazivanju genocida, s obzirom na kompleksnost dokazivanja genocidne namjere, u konačnici učiniti medvjeđu uslugu žrtvama i dovesti do toga da se u javnoj percepciji zločini počinjeni u Bosni i Hercegovini svedu na Srebrenicu, Munivrana je istaknula nekoliko problema.
“Jedan je problem što Međunarodni sud pravde ima nadležnost samo za genocid. I onda se, naravno, nastoji pod svaku cijenu sve ono što se dogodilo podvesti pod zločin genocida i razvija se jedan strašan pritisak u pogledu tog kaznenog djela koje nije iznad drugih zločina, pravno gledajući, već je u jednakom rangu sa zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima”, kazala je.
Dodala je da se stječe dojam kako su i same žrtve razočarane ako određeni zločini budu kvalificirani kao zločini protiv čovječnosti, iako je riječ o jednako strašnim zločinima kao što je genocid.
S druge strane, Međunarodni sud pravde u slučaju Bosne i Hercegovine u velikoj se mjeri oslonio na ono što je prethodno utvrdio Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju, a to je genocid u Srebrenici.
U postupku pred Međunarodnim sudom pravde potom se postavilo pitanje može li se taj genocid pripisati Srbiji.
“Već su se pojavili komentari da bi se, da je primijenjen standard kakav je primijenjen u slučaju Mjanmara, na temelju svih tih događaja mogao proširiti nalaz o genocidnoj namjeri, makar i u tih šest općina, među kojima je, primjerice, i Prijedor”, istaknula je Munivrana.
U razgovoru je pritom posjećeno i na bijele trake koje su u Prijedoru morali nositi Bošnjaci i Hrvati.
Zašto genocid nije utvrđen u Hrvatskoj?
Munivrana se osvrnula i na postupak pred Međunarodnim sudom pravde koji se odnosio na Hrvatsku, istaknuvši da je situacija bila drugačija jer pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju nitko nije bio osuđen za genocid počinjen u Hrvatskoj.
“Tu se nije niti postavilo pitanje pripisivanja Srbiji, nego pitanje može li se kao jedini razuman zaključak izvesti da je ono što se dogodilo u Hrvatskoj počinjeno s genocidnom namjerom”, objasnila je.
Nije, naglasila je, bilo sporno da su počinjena ubojstva pripadnika skupine, kao ni da im je namjerno nanošena fizička i mentalna patnja.
“To nije bilo sporno. Ali bilo je sporno je li upravo namjera uništenja Hrvata bila jedini razuman zaključak ili su bila moguća i neka druga, alternativna objašnjenja, što je u ovom slučaju Sud smatrao da jesu”, rekla je.
“Hrvatska, s obzirom na svoja povijesna iskustva, ima što za reći”
Baš kao što je Gambija, država tisućama kilometara udaljena od Mjanmara, pokrenula postupak zbog genocida nad Rohindžama, Južnoafrička Republika pokrenula je postupak protiv Izraela zbog genocida u Gazi.
Upitana kakve bi koristi Hrvatska imala od uključivanja u takve međunarodne pravne postupke, kao što je to u slučaju Mjanmara učinila Slovenija, Munivrana je istaknula da su koristi višestruke.
“Mislim da se tako Hrvatska pozicionira kao relevantan međunarodni sudionik koji osobito, s obzirom na svoja povijesna iskustva, ima što za reći kada su u pitanju progon i procesuiranje međunarodnih zločina. S druge strane, mislim da tako podržavamo općenito pridržavanje pravila međunarodnog prava”, kazala je.
Podsjetila je pritom na izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je, kako je navela, prije godinu ili dvije rekao da mu međunarodno pravo nije potrebno i da ga vode samo njegov moral i um.
“Možda njemu ne treba međunarodno pravo, ali ja sam sigurna da Hrvatskoj i malim državama treba međunarodno pravo. A kako se međunarodno pravo stvara? Kroz praksu država i uvjerenje o obvezatnosti takvog prava”, istaknula je.
Zbog toga smatra iznimno važnim da Hrvatska sudjeluje u tim procesima, unatoč činjenici da je sustav međunarodnog prava u velikoj mjeri narušen i daleko od idealnog.
“Ali koje su opcije? Razmontirati ga u potpunosti? Mislim da to nije nešto što bi ni nama bilo u korist”, dodala je.
O različitim reakcijama na uhidbene naloge za Putina i Netanjahua
Munivrana smatra i da je iznimno važno da države ne budu licemjerne kada je riječ o progonu međunarodnih zločina, a kao primjer navela je različite reakcije na uhidbene naloge protiv ruskog predsjednika Vladimira Putina i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
“Kada je izašao uhidbeni nalog protiv Putina, on je naišao na univerzalno prihvaćanje europskih država, uključujući i Hrvatsku. Međutim, kada se isto dogodilo u pogledu premijera Netanjahua, čak je i naš premijer rekao da ne možemo izjednačavati premijera Netanjahua i terorističku organizaciju Hamas”, podsjetila je.
Naglasila je, međutim, da u takvim postupcima uopće nije riječ o međusobnom izjednačavanju aktera.
“Ono što je jedino relevantno jest jesu li oni odgovorni za počinjenje međunarodnih zločina”, poručila je.
Istaknula je i da odluka nije bila stav samo jednog suca Međunarodnog kaznenog suda, nego tročlanog neovisnog sudbenog vijeća.
“Moram podsjetiti da su ti suci zapravo na neki način izjednačeni u Hrvatskoj i s hrvatskim sucima i da ih moramo promatrati kao ekstenziju našeg sudovanja, s obzirom na to da je Hrvatska članica Međunarodnog kaznenog suda”, dodala je.
Suci koji se bore protiv međunarodnog kriminala na listama s međunarodnim zločincima
U kontekstu američkih sankcija Međunarodnom kaznenom sudu, pritisaka na oba međunarodna suda, slučaja glavnog tužitelja Međunarodnog kaznenog suda Karima Khana te vremenskog podudaranja tih događaja s izraelskim djelovanjem u Gazi i pokretanjem istraga, Munivrana je upitana koliko je sve to opasno za budućnost međunarodnog pravosuđa.
“To je jako opasno”, odgovorila je, istaknuvši važnost razgovora o sankcijama pojedinim međunarodnim sucima, ali i nedavno uvedenim američkim sankcijama cijelom Međunarodnom kaznenom sudu.
Podsjetila je da su donedavno sankcijama bili obuhvaćeni pojedini suci, tužitelji i drugi djelatnici Suda, među kojima je i slovenska sutkinja Beti Hohler.
“Radi se o jednom nevjerojatnom pritisku. Nama se to možda, običnom stanovništvu, ne čini kao nešto ozbiljno – što sad, na nekoj si listi sankcija. Međutim, to vam onemogućuje ne samo putovanje u Sjedinjene Američke Države, nego i putovanje vašim članovima obitelji, korištenje bankarskih transakcija, korištenje usluga elektroničke pošte, pa čak i Bookinga za rezervaciju smještaja, otkazivanje medicinskih usluga, nemogućnost primanja plaće”, nabrojila je.
Riječ je, istaknula je, o nizu mjera kojima se u potpunosti narušava kvaliteta života ljudi čiji je posao borba protiv međunarodnog kriminala.
“Osobe koje se bore protiv međunarodnog kriminala sada se nalaze na listi s međunarodnim zločincima. Jedna potpuna perverzija, da tako kažem, sustava pravosuđa”, ocijenila je.
“Danas je to Međunarodni kazneni sud, sutra će biti bilo koji sud”
Munivrana je podsjetila da je sve počelo sankcioniranjem sudaca kojima su bili dodijeljeni predmeti povezani s Afganistanom i Izraelom, a da su sankcije sada proširene na cijeli Međunarodni kazneni sud.
Smatra da Europska unija mora hitno odgovoriti na takav razvoj događaja i zauzeti se za vladavinu prava.
“Mislim da je to nešto na što, ne u perspektivi, nego već danas ili sutradan, Europska unija zaista mora odgovoriti i zauzeti se za vladavinu prava. Jer to je danas Međunarodni kazneni sud, a sutra će to biti bilo koji sud koji donosi odluke s kojima se netko ne slaže”, zaključila je Munivrana.
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