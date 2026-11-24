Meduza i Mediazona razvile su metodologiju koja prepoznaje više od 95 posto poginulih čija je smrt već bila poznata i evidentirana. Pritom su isključeni pripadnici vojske koji su tijekom rata umrli od nekih nepovezanih uzroka, kao i lokalni stanovnici stradali u ratu koji, prema dostupnim informacijama, nisu sudjelovali u borbama.