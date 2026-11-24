hakirani podaci
Objavljena nova procjena ubijenih ruskih vojnika u Ukrajini
Ruski opozicijski mediji objavili su analizu podataka ukrajinskih i bjeloruskih hakera u kojoj se tvrdi da su ruske oružane snage u Ukrajini od 2022. zabilježile 720.000 žrtava. Akademska analiza to ne podupire.
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Podaci koje su navodno prikupili bjeloruski Cyber Partisans i ukrajinska hakerska skupina Silent Crow nakon upada u informacijski sustav Rosstata obuhvaćaju gotovo sve registrirane smrti u Rusiji od početka 2021. do 29. rujna 2026. Riječ je o 11,6 milijuna zapisa o smrtima, koje su novinari Meduze i Mediazone usporedili s drugim dostupnim izvorima.
Autentičnost baze provjerili su tako što su ih usporedili s podacima ruskog registra otvorenih postupaka o nasljeđivanju, prijašnjim podacima koji su procurili iz matičnih ureda, sudskim odlukama i Rosstatovim ranije objavljenim statistikama. Istraživači navode da se podaci iz svih tih izvora u velikoj mjeri podudaraju.
Skoro pola milijuna službeno evidentiranih smrti
Analizom je identificirano 490.334 poginulih pripadnika ruskih oružanih snaga čija je smrt službeno registrirana do kraja rujna 2026. U izračun su uključeni slučajevi u kojima je kao uzrok smrti izričito navedeno vojno stradanje, ali i osobe koje su sudskim odlukama proglašene mrtvima, tvrdi se.
Meduza i Mediazona razvile su metodologiju koja prepoznaje više od 95 posto poginulih čija je smrt već bila poznata i evidentirana. Pritom su isključeni pripadnici vojske koji su tijekom rata umrli od nekih nepovezanih uzroka, kao i lokalni stanovnici stradali u ratu koji, prema dostupnim informacijama, nisu sudjelovali u borbama.
No, službeni registri ne prikazuju stvarne razmjere gubitaka. Velik broj smrti evidentira se s više mjeseci, pa i godina zakašnjenja, pogotovo kada se radi o nestalim vojnicima koji se sudskom odlukom naknadno proglase mrtvima.
Dodatni izvor bila je Mediazonina baza objava članova obitelji koji traže nestale vojnike. Ona obuhvaća više od 160.000 osoba. Usporedbom tih objava s registriranim smrtima utvrđeno je da je gotovo 90 posto osoba iz baze naknadno potvrđeno mrtvima, dok je živo pronađeno manje od deset posto.
Na temelju tih podataka istraživači procjenjuju da je do kraja 2025. poginulo oko 530.000 ruskih vojnika, uključujući i one čija smrt još nije bila registrirana. Do jeseni 2026. broj je porastao na približno 720.000 ili više.
Autori istraživanja upozoravaju da su procjene za posljednjih 12 mjeseci znatno manje pouzdane jer velik dio smrti još nije evidentiran. Testiranja modela na ranijim razdobljima pokazala su da odstupanja mogu biti čak 15 do 20 posto, no većinom su ipak bila manja od pet posto.
S druge strane, nezavisna analiza doktoranda Alexandera Grablea s londonskog King's Collegea zaključuje kako je riječ o nerealnom broju, te navodi 35.264 ruskih žrtava do lipnja 2024. S druge strane, Grable navodi kako bi ukrajinske oružane snage moge bilježiti preko 700.000 žrtava.
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