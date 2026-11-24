POČELO SUĐENJE
Optuženi za ubojstvo para u garaži na Markuševcu pred sudom izjavili da nisu krivi
Na zagrebačkom Županijskom sudu u četvrtak je počelo suđenje Matiji Mašali (30), Franu Radinoviću (32) i Andreju Bajcu (37) zbog ubojstva Bajčeve bivše supruge i njezinog partnera u lipnju prošle godine u garaži zgrade u Markuševcu.
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Sva trojica su se na početku suđenja, na koje su dovedeni vezani i pod jakim osiguranjem, izjasnili da se ne osjećaju krivima po optužnici koja je protiv njih podignuta u prosincu prošle, a potvrđena u listopadu ove godine.
Tužiteljstvo Mašalu, koji je u vrijeme zločina bio pripadnik Počasno zaštitne bojne Hrvatske vojske, optužnicom tereti za dva kaznena djela teškog ubojstva, Radinovića za pomaganje, a Bajca za poticanje na femicid i teško ubojstvo.
Bajac je, navodno, zbog ljubomore prema bivšoj supruzi Andreji K. koja je zasnovala vezu s drugim muškarcem, od svibnja 2025. do 13. lipnja iste godine, kontaktirao svog prijatelja Mašalu s namjerom da oboje liši života.
Prema navodima tužiteljstva Bajac je to učinio svjestan da Mašala posjeduje vatreno oružje i potrebne vještine te mu je predložio da za novac ubije njegovu bivšu suprugu i njenog novog partnera.
Mašala je pristao na dogovor i angažirao Radonovića za pomoć te je 13. lipnja 2025. sačekao žrtve u garaži kuće u kojoj su živjele i dok su se nalazili u automobilu iz vatrenog oružja u njih ispalio veći broj hitaca od kojih su žrtve preminule na mjestu zločina.
Tužiteljstvo je ranije izvijestilo da je Bajac ustupio Mašali i Radinoviću točne podatke gdje se žrtve nalaze i gdje se kreću, kao i da je Mašala nakon ubojstava pobjegao s mjesta zločina motociklom u čemu mu je pomogao Radinović.
Mediji su nakon zločina objavili da je bivši suprug ubijene bio povezan s Mašalom i njegovim pomagačem kao i da je policija tijekom istrage prikupila dokaze, uključujući podatke s baznih stanica mobilne telefonije i karakteristična vozila viđena na mjestu zločina, što je omogućilo identifikaciju i uhićenje osumnjičenih.
Na prvom sudskom ročištu u utorak svjedočili su i članovi obitelji ubijene Andree K. Majka žrtve svjedočila je o ranijim svađama, prijetnjama oko odvođenja djeteta, šoku kada je na mjestu događaja doznala da je žrtve ubila treća osoba te o tome kako je djetetu objasnila gubitak majke.
Bajčeva obrana prigovorila je istinitosti dijelova njezina iskaza, uključujući navodnu izjavu da će "Andrea biti njegova ili ničija".
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