rast neto rashoda
Europska komisija upozorila Hrvatsku
Europska komisija je u utorak upozorila Hrvatsku da smanji rast neto rashoda kako bi osigurala da fiskalna politika u sljedećoj godini bude u skladu s preporukama Vijeća EU-a.
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“Komisija poziva Hrvatsku da u okviru nacionalnog proračunskog postupka poduzme potrebne mjere kako bi osigurala da fiskalna politika u 2027. bude u skladu s preporukom Vijeća”, navodi Komisija u mišljenju o hrvatskom nacrtu proračunskih planova.
Europska komisija je u utorak objavila jesenski paket Europskog semestra, svežanj dokumenata koji među ostalim uključuje mišljenja o nacrtima proračunskih planova za države članice europodručja. Komisija ocjenjuje jesu li njihovi proračuni za iduću godinu u skladu s fiskalnim pravilima EU-a i preporučenom putanjom rasta neto rashoda.
Komisija ističe da zbog povećanog rasta neto rashoda postoji mogućnost da se ciljevi srednjoročnog plana Hrvatske koji se odnose na deficit i dug opće države ne ostvare.
Iako se prema jesenskoj gospodarskoj prognozi, koja uzima u obzir hrvatski nacrt proračunskog plana, predviđa da će deficit opće države iznositi 2,8 posto BDP-a, a javni dug 55,5 posto, što je unutar dopuštenih vrijednosti, Komisija ocjenjuje da će rast neto rashoda od 2023. nadalje premašiti gornje granice koje je preporučilo Vijeće.
Prema jesenskoj prognozi Komisije za 2026., predviđa se da će neto rashodi Hrvatske 2026. porasti za 6,5 posto, što je iznad maksimalne stope rasta od 4,9 posto koju je preporučilo Vijeće. To odgovara odstupanju od 0,7 posto BDP-a u 2026. Za 2027. predviđa se rast neto rashoda od 5,7 posto, što je iznad maksimalne stope rasta od 4,1 posto koju je preporučilo Vijeće. To odgovara godišnjem odstupanju od 0,7 posto BDP-a u 2027. U usporedbi s baznom 2023. godinom, predviđeno kumulativno odstupanje u 2027. iznosi 2,6 posto BDP-a.
Hrvatska je aktivirala nacionalnu klauzulu o odstupanju koja omogućava državama članicama da privremeno odstupe od strogih proračunskih ograničenja kako bi mogle znatnije povećati ulaganja u obranu.
Vijeće je u srpnju prošle godine na zahtjev Hrvatske usvojilo preporuku kojom se Zagrebu omogućuje odstupanje od maksimalnih stopa rasta neto rashoda nakon aktivacije nacionalne klauzule o odstupanju. Preporuka omogućuje Hrvatskoj da u razdoblju 2025. – 2028. odstupi od maksimalnih stopa rasta neto rashoda, pod uvjetom da iznos neto rashoda koji premašuje te maksimalne stope rasta nije veći od povećanja rashoda za obranu, izraženog kao postotak BDP-a.
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