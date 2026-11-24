Prema jesenskoj prognozi Komisije za 2026., predviđa se da će neto rashodi Hrvatske 2026. porasti za 6,5 posto, što je iznad maksimalne stope rasta od 4,9 posto koju je preporučilo Vijeće. To odgovara odstupanju od 0,7 posto BDP-a u 2026. Za 2027. predviđa se rast neto rashoda od 5,7 posto, što je iznad maksimalne stope rasta od 4,1 posto koju je preporučilo Vijeće. To odgovara godišnjem odstupanju od 0,7 posto BDP-a u 2027. U usporedbi s baznom 2023. godinom, predviđeno kumulativno odstupanje u 2027. iznosi 2,6 posto BDP-a.