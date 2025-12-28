Studenti dižu Srbiju na noge: Danas započelo skupljanje potpisa za raspisivanje prijevremenih izbora

N1 Srbija

Studenti u blokadi danas prikupljaju potpise građana na više lokacija u Beogradu, kao i u drugim gradovima Srbije, u znak podrške raspisivanju izbora. Kako su ranije najavili, cilj ove akcije je priprema za izvanredne parlamentarne izbore, što je već mjesecima njihov jedini zahtjev. Osim prikupljanja potpisa, studenti organiziraju i druge aktivnosti – u Studentskom parku u Beogradu bit će organiziran bazar kako bi se prikupile donacije za buduće aktivnosti, a održat će se i razne radionice.

Riječ je o akciji pod sloganom „Raspiši pobedu“, a prikupljanje potpisa započelo je u 9 sati.

Studenti u blokadi ranije su najavili da će 28. prosinca biti dan kada „cijela Srbija raspisuje pobjedu“, a za Nova.rs su objasnili da tog dana neće biti prosvjeda kao ranije, nego umrežavanje s građanima putem štandova u brojnim gradovima Srbije.

Sam potpis građana nema pravnu vrijednost, ali, kako navode, cilj je upoznati građane koji ih podržavaju, koji će ostaviti svoje kontakte i u svakom trenutku moći se kod studenata informirati o njihovim aktivnostima.

„Akciju 28. prosinca ne bih nazvala prosvjedom. To i nije prosvjed, nego umrežavanje s građanima. Pred nama je novo razdoblje u kojem se svi trebamo više aktivirati i zajedno sudjelovati u svim tim aktivnostima koje će nam pomoći u daljnjoj borbi“, izjavila je ranije studentica za Nova.rs.