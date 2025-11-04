Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću

Epidemiolozi su obavili anketiranje i praćenje svih osoba koje su bile u kontaktu sa studenticom.
Studentica iz Indije koja studira na Medicinskom fakultetu u Foči oboljela je od trbušnog tifusa, potvrdili su iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Ta bolest, koja se smatra davno iskorijenjenom na području Balkana, ponovno se pojavila nakon što su kod studentice otkriveni simptomi infekcije, prenosi Dnevnik.hr.
Institut za javno zdravstvo Republike Srpske priopćio je da su, u suradnji s Domom zdravlja Foča, lokalnom bolnicom i Medicinskim fakultetom, poduzete sve potrebne mjere za zbrinjavanje studentice i sprječavanje širenja zaraze.
"Studentica je tifus preboljela prije nekoliko godina, a u Foču se vratila na nastavu prije mjesec dana, već s prisutnim simptomima bolesti. Nakon javljanja u zdravstvenu ustanovu laboratorijskim analizama potvrđeno je prisustvo uzročnika trbušnog tifusa – Salmonella enterica serovar Typhi", navodi Institut.
Epidemiolozi su obavili anketiranje i praćenje svih osoba koje su bile u kontaktu sa studenticom te je utvrđeno da su svi u dobrom zdravstvenom stanju, uključujući samu studenticu, koja se oporavlja.
Mjerodavne institucije istaknule su da su sve propisane mjere za sprječavanje širenja bakterije provedene te da nema razloga za paniku. Institut za javno zdravstvo nastavit će pratiti situaciju u Foči u suradnji sa svim zdravstvenim ustanovama.
