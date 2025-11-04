Studentica u BiH zaražena davno iskorijenjenom bolešću

Studentica iz Indije koja studira na Medicinskom fakultetu u Foči oboljela je od trbušnog tifusa, potvrdili su iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Ta bolest, koja se smatra davno iskorijenjenom na području Balkana, ponovno se pojavila nakon što su kod studentice otkriveni simptomi infekcije, prenosi Dnevnik.hr.