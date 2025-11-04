Oglas

Supruga Štimca: Vladimir pušten da se brani sa slobode

N1 Srbija
04. stu. 2025. 14:13
Amir Hamzagić/Nova.rs

Aleksandra Štimac, supruga Vladimira Štimca, koji je u pritvoru, napisala je na X da je pušten da se brani sa slobode.

Odbijen zahtjev za pritvorom

Štimac je jutros ispitan, a Više javno tužiteljstvo zatražilo je pritvor.

Odvjetnik Nikola Lakić objavio je da je sudac za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odbio zahtjev Višeg javnog tužiteljstva da se Vladimiru Štimcu odredi pritvor.

Lakić je za agenciju Beta rekao da će Štimac tijekom dana biti pušten iz policijskog pritvora.

Ispitan u Višem javnom tužiteljstvu

Aktivist i bivši košarkaš Vladimir Štimac jutros je ispitan u Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu zbog navodnog pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog poretka, gdje je negirao krivnju za ono što mu se stavlja na teret.

Na ročištu je Štimac negirao počinjenje kaznenog djela, objavilo je VJT i predložilo sucu za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu se odredi pritvor kako ne bi u kratkom vremenskom razdoblju ponovio kazneno djelo.

