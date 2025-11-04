Supruga Štimca: Vladimir pušten da se brani sa slobode

Aleksandra Štimac, supruga Vladimira Štimca, koji je u pritvoru, napisala je na X da je pušten da se brani sa slobode.
Oglas
Odbijen zahtjev za pritvorom
Štimac je jutros ispitan, a Više javno tužiteljstvo zatražilo je pritvor.
Odvjetnik Nikola Lakić objavio je da je sudac za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odbio zahtjev Višeg javnog tužiteljstva da se Vladimiru Štimcu odredi pritvor.
Lakić je za agenciju Beta rekao da će Štimac tijekom dana biti pušten iz policijskog pritvora.
Ispitan u Višem javnom tužiteljstvu
Aktivist i bivši košarkaš Vladimir Štimac jutros je ispitan u Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu zbog navodnog pozivanja na nasilnu promjenu ustavnog poretka, gdje je negirao krivnju za ono što mu se stavlja na teret.
Na ročištu je Štimac negirao počinjenje kaznenog djela, objavilo je VJT i predložilo sucu za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da mu se odredi pritvor kako ne bi u kratkom vremenskom razdoblju ponovio kazneno djelo.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas