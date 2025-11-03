Oglas

vladimir štimac

Proslavljenog srbijanskog košarkaša ne puštaju iako je sutkinja usvojila žalbu

N1 Info
03. stu. 2025. 14:20
Vladimir štimac
Amir Hamzagić / Nova.rs

Proslavljeni srbijanski košarkaš Vladimir Štimac, koji je priveden noćas, još uvijek nije pušten na slobodu.

Kako saznaje Nova.rs, iako je sudac usvojio žalbu njegovog branitelja kojim mu je ukinuto zadržavanje do 48 sati, Štimac se i dalje nalazi u režimu zadržavanja.

Iako je sutkinja usvojila žalbu odvjetnika Vladimira Štimca i ukinula rješenje o zadržavanju do 48 sati, on je još uvijek u režimu zadržavanja, saznaje Nova.rs.

"Nestručno i maliciozno"

Odvjetnik Vladimira Štimca rekao je novinarki N1 da je bivšem Štimcu pozlilo i da je prebačen u zdravstvenu ustanovu.

Odvjetnici još uvijek ne znaju u kojoj je točno zdravstvenoj ustanovi.

Kako je javila reporterka N1, režimski mediji prenose da se on nalazi u Urgentnom centru, ali da će Štimcu biti određen pritvor, ali ne za kazneno djelo koje mu je inicijalno stavljeno na teret.

Uhićen iza 1 ujutro u noći na ponedjeljak

Podsjetimo, proslavljeni košarkaš Vladimir Štimac maltene je otet usred noći na ulicama Beograda od strane policije.

Štimac je priveden ispred zgrade RTS-a pod optužbom da je u „popodnevnim i večernjim satima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i poticao sudionike neprijavljenog skupa da izvrše napad na pripadnike drugog prijavljenog skupa“.

Teme
Srbija beograd nemiri u beogradu vladimir štimac

