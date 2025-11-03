Proslavljenog srbijanskog košarkaša ne puštaju iako je sutkinja usvojila žalbu

Proslavljeni srbijanski košarkaš Vladimir Štimac, koji je priveden noćas, još uvijek nije pušten na slobodu.
Kako saznaje Nova.rs, iako je sudac usvojio žalbu njegovog branitelja kojim mu je ukinuto zadržavanje do 48 sati, Štimac se i dalje nalazi u režimu zadržavanja.
"Nestručno i maliciozno"
Odvjetnik Vladimira Štimca rekao je novinarki N1 da je bivšem Štimcu pozlilo i da je prebačen u zdravstvenu ustanovu.
Odvjetnici još uvijek ne znaju u kojoj je točno zdravstvenoj ustanovi.
Kako je javila reporterka N1, režimski mediji prenose da se on nalazi u Urgentnom centru, ali da će Štimcu biti određen pritvor, ali ne za kazneno djelo koje mu je inicijalno stavljeno na teret.
U Policiji nemaju nikakvu potvrdu vesti koju je preneo Informer, da će Vladimir Štimac biti pušten na slobodu.— Srđan Milivojević (@srdjanmil037) November 3, 2025
Dok nam se Štimac ne pridružì, ovakve vesti smatram pokušajem zbunjivanja građana kako ne bi došli na zakazni protest u 14h ispred MUPa u 29. Novembra.@n1srbija… pic.twitter.com/9NA6Lkwy95
Uhićen iza 1 ujutro u noći na ponedjeljak
Podsjetimo, proslavljeni košarkaš Vladimir Štimac maltene je otet usred noći na ulicama Beograda od strane policije.
Štimac je priveden ispred zgrade RTS-a pod optužbom da je u „popodnevnim i večernjim satima na Trgu Nikole Pašića u neposrednoj blizini Doma Narodne skupštine Republike Srbije pozivao na nasilnu promjenu ustavnog uređenja i poticao sudionike neprijavljenog skupa da izvrše napad na pripadnike drugog prijavljenog skupa“.
