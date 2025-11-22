Sutra se bira Dodikov nasljednik. Ovo su kandidati

Iako će birači moći odlučivati o šest kandidata procjena je analitičara da će se glavna utrka voditi između sadašnjeg ministra u vlasti RS Siniše Karana koji je Dodikov izbor i predložen je u ime vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i Branka Blanuše, profesora na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci čiju je kandidaturu istaknula Srpska demokratska stranka (SDS) a podupire ga većina oporbenih stranaka.