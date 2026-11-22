traže povećanje
BUZ: Umirovljenicima ne trebaju politički trikovi i PR-akrobacije, nego mirovina od koje mogu živjeti!
"Ukidanje poreza na mirovine uistinu lijepo zvuči, i već je krenula velika medijska priča o tome kako će umirovljenici preko noći postati „bogatiji“. U euforiji koju nameće Vlada postoji jedna mala i neugodna istina koju se u toj političkoj reklami namjerno ignorira", stoji u priopćenju BUZ-a.
"Činjenica je da se ukidanjem poreza na mirovine ne ukida siromaštvo, posebno jer onaj tko od svoje mirovine danas ne plaća porez, ukidanjem istog neće dobiti baš ništa. Usprkos svemu ne smijemo dopustiti da zbog toga umirovljenici počnu jedni druge gledati kao protivnike. Nije problem u tome što će jedni od ukidanja poreza nešto dobiti, a drugi ostati na istom. Problem je što su mirovine stotina tisuća ljudi smišljeno toliko niske da se čak i od nekoliko eura porezne olakšice pokušava napraviti velika socijalna pobjeda.
"Svi trebaju tražiti isto, veću i dostojanstvenu mirovinu"
Umirovljenici ne smiju dopustiti da ih se dijeli na one koji će dobiti nekoliko eura više i one koji neće dobiti ništa. Svi trebaju tražiti isto, veću i dostojanstvenu mirovinu. Hoće li zbog ukidanja poreza biti jeftiniji kruh, lijekovi, režije i hrana? Naravno da neće. Hoće li mirovina od 400, 500 ili 600 eura odjednom postati dovoljna za dostojan život? Neće, nije ni do sada. Hoće li se time približiti cilju BUZ-a da prosječna radnička mirovina bude najmanje 60 posto prosječne plaće? Naravno da neće.
I zato kao čelnik BUZ-a po tko zna koji puta ističem kako podržavamo ukidanja poreza na mirovine, posebno jer je svako porezno rasterećenje uvijek dobro došlo, ali porezno rasterećenje nije isto što i povećanje mirovine, a povećanje mirovine nije isto što i ukidanje siromaštva. Problem je što se od nekoliko eura porezne olakšice pokušava predstaviti kao neka velika socijalna reforma, ali umirovljenicima ne trebaju politički trikovi i PR-akrobacije. Treba im mirovina od koje mogu živjeti, a ne preživljavati. Treba im sustav u kojem se mirovine usklađuju sa realnim rastom plaća i troškova života, a ne sustav u kojem su cijene uvijek nekoliko koraka ispred, dok ih mirovina bezuspješno pokušava sustići.
"Tražimo povećanje svih radničkih mirovina za prosječno 200 eura"
Zbog svega navedenog BUZ se zalaže za ono što je stvarno važno. Tražimo povećanje svih radničkih mirovina za prosječno 200 eura. To bi bila razlika između kozmetike i stvarnog rješenja. Ako se „radničke“ mirovine povećaju za prosječno 200 eura, tada rasprava o tome tko je od ukidanja poreza dobio 5, 10, 20 ili trideset eura postaje potpuno irelevantna. Cilj ne smije biti da se umirovljenici međusobno svađaju oko nekoliko eura koje im je država ostavila u džepu, cilj svima nama mora biti da svi imaju dovoljno za dostojanstven život.
Zato je poruka BUZ-a umirovljenicima jasna, ne dopustite nove podijele! Nije vaš protivnik umirovljenik koji će dobiti nešto više zbog ukidanja poreza, niti je njihov protivnik onaj koji od toga neće dobiti ništa. Zajednički interes svih umirovljenika je veća mirovina, a logika nalaže da se podrži onoga tko se za to stvarno bori. Nekoliko eura porezne olakšice je dobro, ali samo za dio umirovljenika, a 200 eura veća mirovina svima, mijenja život, i upravo o tome treba razgovarati. Ne dopustimo da Vlada prodaje poreznu olakšicu kao izlazak iz siromaštva.
Porez se može ukinuti jednim potezom pera, ali siromaštvo se ne ukida uredbom, konferencijom za medije niti političkim PR-om. Siromaštvo se ukida pristojnom mirovinom od koje čovjek može dostojanstveno živjeti", naveo je predsjednik BUZ-a Milivoj Špika.
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