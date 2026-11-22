I zato kao čelnik BUZ-a po tko zna koji puta ističem kako podržavamo ukidanja poreza na mirovine, posebno jer je svako porezno rasterećenje uvijek dobro došlo, ali porezno rasterećenje nije isto što i povećanje mirovine, a povećanje mirovine nije isto što i ukidanje siromaštva. Problem je što se od nekoliko eura porezne olakšice pokušava predstaviti kao neka velika socijalna reforma, ali umirovljenicima ne trebaju politički trikovi i PR-akrobacije. Treba im mirovina od koje mogu živjeti, a ne preživljavati. Treba im sustav u kojem se mirovine usklađuju sa realnim rastom plaća i troškova života, a ne sustav u kojem su cijene uvijek nekoliko koraka ispred, dok ih mirovina bezuspješno pokušava sustići.