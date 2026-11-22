Iako statistika neumoljivo pokazuje da gotovo polovica poginulih u automobilima nije bila vezana, dio vozača i dalje misli da je pojas modni dodatak koji gužva košulju. Za tu će filozofiju ubuduće umjesto 130 plaćati 200 eura. Jednak iznos od 200 eura, umjesto dosadašnjih 130, platit će i nesavjesni vozači koji djecu prevoze bez sjedalice ili ih smjeste na prednje sjedalo bez deaktivacije zračnog jastuka. Skuplje će vas stajati i zaboravnost oko tehničkog pregleda i prikolica. Ako vam je prometna dozvola istekla do 15 dana ili vozite neregistrirani traktor, kazna raste s 90 na 150 eura. U slučaju da vam je prometna istekla više od 15 dana, umjesto 260 platit ćete 390 eura, dok vuča neoznačene ili neispravne lake prikolice poskupljuje s 30 na 100 eura.