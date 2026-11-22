Novi zakon
Stižu strože kazne za vozače: Za neke prekršaje plaćat će se i 10 puta više
O Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama u javnosti se mnogo priča, ali ono što vozače zapravo zanima je odgovor na pitanje koliko će ih te promjene zapravo koštati u eurima.
Dok se uglavnom raspravlja o električnim romobilima, uličnim utrkama ili novim tablicama za taksiste i električna vozila, malo je tko sjeo s kalkulatorom i zbrojio njegovu pravu težinu, onu u eurima, na štetu već ionako stanjenog novčanika prosječnog vozača. A brojke iz tog Nacrta nisu nimalo bezazlene. Budući da je u 2025. godini na hrvatskim cestama poginula 261 osoba, što je skok od 9,2 posto u odnosu na godinu ranije, u Ministarstvu su zaključili da dosadašnje kazne vozače jednostavno ne bole dovoljno. Rješenje je klasično, a to je drastično poskupljenje starih, dobro poznatih prekršaja. Nema nikakvih popusta niti smanjenja kazni jer cjenik ide isključivo prema gore.
Koliko će vas koštati?
Evo koliko će vas ubuduće u eurima koštati stare navike ako ovaj Nacrt prođe saborsku proceduru, piše Revija HAK.
Svi znamo taj scenarij kada upalite sva četiri žmigavca nasred prometne trake jer morate „samo na minutu“ skočiti po burek, cigarete ili u ljekarnu, dok se iza vas stvara kolona do susjednog kvarta. Dosad je taj komfor koštao simboličnih 30 eura. Prema novom Nacrtu, zaustavljanje ili parkiranje na mjestu gdje ugrožavate sigurnost ili ometate normalan tok prometa i kretanje pješaka skočit će deset puta, na okruglih 300 eura.
Poskupljuju i ostale parkirališne akrobacije. Ako blokirate ulaz u garažu, zagradite susjeda na parkingu, parkirate na zebri, nogostupu ili odlučite svoj limeni ljubimac izložiti nasred gradskog trga, čak i ako ste pješacima ostavili metar i šezdeset za prolaz, umjesto 30 platit ćete 60 eura. Zauzimanje mjesta rezerviranog za osobe s invaliditetom penje se s 90 na 150 eura. Ako vam pak padne na pamet samoinicijativno ograditi dio ulice ili nogostupa, kazna za građane također skače deset puta, sa 60 na 600 eura, dok se za tvrtke i obrtnike taj iznos penje od 2000 do 5000 eura.
Kreativci koji skidaju prednje pločice, lijepe po njima razne folije, premaze ili ih savijaju kako bi prevarili nadzorne kamere, dosad su riskirali tek simboličnih 30 eura ako ih policija zaustavi. Tom je veselju kraj. Nacrt prijedloga sada strogo dijeli nenamjerni gubitak tablice, koji ostaje 30 eura ako ga ne prijavite, od namjernog prikrivanja identiteta vozila. Ako tablice nisu čitljive, nedostaju ili su tretirane sredstvima koja ometaju kamere, kazna leti u nebo i iznosi od 1320 do 2650 eura.
U istu, najskuplju kategoriju ulazi i ignoriranje policajca. Ako vozač motornog vozila ne postupi po znaku ili naredbi policijskog službenika, dosadašnja kazna od 390 do 920 eura odlazi u povijest, a mijenja je raspon od 1320 do 2650 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Ni pješaci i biciklisti koji odluče ignorirati policajca neće proći lišo jer njihova kazna raste s 30 na 300 eura.
Pojas nije modni dodatak!
Iako statistika neumoljivo pokazuje da gotovo polovica poginulih u automobilima nije bila vezana, dio vozača i dalje misli da je pojas modni dodatak koji gužva košulju. Za tu će filozofiju ubuduće umjesto 130 plaćati 200 eura. Jednak iznos od 200 eura, umjesto dosadašnjih 130, platit će i nesavjesni vozači koji djecu prevoze bez sjedalice ili ih smjeste na prednje sjedalo bez deaktivacije zračnog jastuka. Skuplje će vas stajati i zaboravnost oko tehničkog pregleda i prikolica. Ako vam je prometna dozvola istekla do 15 dana ili vozite neregistrirani traktor, kazna raste s 90 na 150 eura. U slučaju da vam je prometna istekla više od 15 dana, umjesto 260 platit ćete 390 eura, dok vuča neoznačene ili neispravne lake prikolice poskupljuje s 30 na 100 eura.
Zanimljiv je i razlog zbog kojeg prelazak preko pune crte ili ignoriranje prometnog znaka poskupljuje sa 60 na 100 eura. Razlog nije samo sigurnost, već usklađivanje s novom europskom direktivom. Naime, države članice EU-a međusobno si naplaćuju prometne kazne samo ako su one veće od 70 eura. Naših dosadašnjih 60 eura bilo je ispod europskog radara.
Nacrt donosi i dvije praktične promjene. Prvo, kod lakših prometnih nesreća u kojima je nastala samo materijalna šteta, više ne morate zvati policiju niti čekati očevid satima blokirajući promet. Popunite Europsko izvješće, razmijenite podatke i odmah maknite vozila s kolnika. Doduše, ako ostanete stajati nasred ceste i čekati policiju tamo gdje ne treba, kazna za neuklanjanje vozila raste sa 60 na 200 eura. Druga dobra vijest je podizanje praga za pisano upozorenje. Policija će vam umjesto novčane kazne moći progledati kroz prste i izdati upozorenje za lakše prekršaje čija je kazna propisana do 300 eura, dok je dosad granica bila 130 eura, naravno pod uvjetom da nikoga niste ugrozili i da niste stari prometni recidivist.
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