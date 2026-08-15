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u trgovačkom centru

Policija objavila detalje pucnjave u Zagrebu: "Došli su maskirani i na skuteru"

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15. kol. 2026. 11:56
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Jučer oko 12:20 sati u Novom Zagrebu, na Aveniji Većeslava Holjevca, u trgovačkom centru, dvojica su maskiranih nepoznatih počinitelja na skuteru, uz prijetnju vatrenim oružjem, počinila razbojništvo nad dvojicom zaštitara, izvijestila je policija.

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Tada su otuđili kofer za prijevoz novca, a tom je prilikom zaštitar iz službenog pištolja u njihovom smjeru ispalio nekoliko hitaca, međutim, oni su pobjegli.

Na mjestu događaja obavljen je očevid. Ozlijeđenih osoba nije bilo. Materijalna šteta iznosi nekoliko tisuća eura.

Slijedi kriminalističko istraživanje.

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Teme
kriminalističko istraživanje pljačka pucnjava

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