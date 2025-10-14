Trump oduševljen Orbanom: "Oh, Viktore! Volimo Viktora"

Mađarski premijer Viktor Orban je "fantastičan" vođa, rekao je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak na tiskovnoj konferenciji u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeik.
Oglas
U videosnimci objavljenoj na premijerovoj stranici na društvenoj mreži Facebook, Donald Trump kaže: "Imamo (ovdje) Mađarsku. Oh, Viktore! ... Volimo Viktora".
"Fantastičan si. Znam da se puno ljudi ne slaže sa mnom, ali ja sam jedini koji je bitan".
Viktor Orban na Trumpov poziv je u ponedjeljak u Egiptu prisustvovao potpisivanju sporazuma o kraju rata u Gazi. Trump je dodao da je podržao Orbana na posljednjim izborima i "on je pobijedio za 28 (postotnih) bodova".
"Stoga ćeš idući put proći još bolje ... Stojimo uz tebe sto posto".
Orban je u svojoj objavi napisao: "Hvala, gospodine predsjedniče! Nastavljamo putem mira!".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas