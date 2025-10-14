Summit u Egiptu
Otkriveno što je Trump rekao Macronu tijekom dugog i napetog rukovanja?
Donald Trump i Emmanuel Macron navodno su razmijenili oštre riječi tijekom 30-sekundnog rukovanja na summitu u Egiptu posvećenom okončanju sukoba u Gazi.
Američki predsjednik Donald Trump i francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak su, prema svjedocima, vodili tihu, ali napetu razmjenu riječi tijekom čvrstog rukovanja na pozornici u Sharm El Sheikhu, na summitu podrške miru između Izraela i Hamasa, prenosi britanski Express.
Odnosi dvojice čelnika godinama su oscilirali između trenutaka prijateljstva i otvorenog neprijateljstva, a najnoviji sukob dogodio se nakon što je Macron priznao palestinsku državnost — potez koji je Trump nazvao „nagradom za Hamasov teroristički napad“ 7. listopada 2023.
Na pozornici su se rukovali gotovo 30 sekundi, a prema profesionalnoj čitačici s usana Nicoli Hickling, dvojica predsjednika razmijenila su niz zagonetnih rečenica i prijetnji prije nego što su se dogovorili nastaviti razgovor „iza zatvorenih vrata“.
Prema njezinu tumačenju, Trump je započeo riječima:
„Lijepo te vidjeti. Dakle, složio si se?“
Macron mu je odgovorio, okrenut od kamere.
„Je li to iskreno?“ upitao je Trump.
„Naravno“, odgovorio je Macron.
„Dobro. Sad želim znati zašto. Povrijedio si me. Već znam“, rekao je Trump.
Macron je uzvratio: „Ja stvaram mir.“
Tada je, kako Hickling opisuje, Macron lagano tapnuo Trumpovu ruku i rekao: „Oprosti.“ Trump je, međutim, još jače stegnuo njegovu šaku, dok je Macron pokušavao ublažiti situaciju:
„Riješimo to iza zatvorenih vrata.“
Trump mu je navodno odbrusio:
„Povrijedio sam samo drugog.“
Macron je uzvratio upozorenjem:
„Vidjet ćemo o tome – uskoro ćeš vidjeti što će se dogoditi.“
Na to je Trump, kako se čini, izgovorio pet riječi koje su odjeknule poput prijetnje:
„Želim to vidjeti. Učini to.“
Dodao je zatim: „Vidimo se uskoro.“
Fotografiranje na pozornici bilo je dio summita koji su zajednički vodili Trump i egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, a cilj mu je bio „okončati rat u Pojasu Gaze, ojačati napore za mir i stabilnost na Bliskom istoku te otvoriti novo razdoblje regionalne sigurnosti“, prema priopćenju egipatskog predsjedništva.
Na sastanku je sudjelovalo dvadeset svjetskih čelnika, uključujući predstavnike Katara, Palestine, Turske, Španjolske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Norveške, kao i izaslanike Ujedinjenih naroda i Europskog vijeća.
Značajno je da na summitu nije bilo izraelskih ni Hamasovih predstavnika. Hickling je istaknula da je ova napeta razmjena samo nastavak dugog niza „diplomatskih dvoboja“ između Macrona i Trumpa:
Teatralna diplomacija?
„Dugotrajna i čvrsta rukovanja između njih dvoje uvijek su imala obilježja teatralne diplomacije. Stiskanje šake dok Trump govori djeluje kao pokušaj fizičke dominacije uz istodobnu mješavinu pomirljivog i optužujućeg tona“, navela je u izjavi za The Mirror US.
Macronov pokušaj da prekine rukovanje – pogled prema dolje, tapkanje po ruci i okretanje – tumači kao klasične geste smirivanja i povlačenja iz neugodnog fizičkog nadmetanja.
„‘Oprostite’ u kombinaciji s okretanjem signalizira nelagodu i želju da prekine kontakt“, objasnila je.
Prema Hickling, Trumpov govor tijela proturječio je njegovim riječima: dok je govorio o „miru“, zapravo je pojačavao stisak, što je otkrivalo „mješavinu glume i jasne demonstracije moći“.
Sukob u ponedjeljak, dodala je, uslijedio je nakon njihova žestokog verbalnog sukoba krajem prošlog mjeseca upravo zbog Macronova priznanja palestinske države.
