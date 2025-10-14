Fotografiranje na pozornici bilo je dio summita koji su zajednički vodili Trump i egipatski predsjednik Abdel Fattah al-Sisi, a cilj mu je bio „okončati rat u Pojasu Gaze, ojačati napore za mir i stabilnost na Bliskom istoku te otvoriti novo razdoblje regionalne sigurnosti“, prema priopćenju egipatskog predsjedništva.