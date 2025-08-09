U Prijedoru slavili logore na glazbenom festivalu: "J**eš grad bez tri logora"

Na glazbenom festivalu u Prijedoru, dva mladića nosila su majice s uvredljivim i ekstremističkim porukama, uključujući keltski križ i natpis "Prijedor – j***š grad bez tri logora".
Fotografije su objavljene na društvenim mrežama, a događaj se zbio između obilježavanja godišnjica logora Keraterm i Omarska.
Bivši logoraš i istraživač ratnih zločina Edin Ramulić osudio je ponašanje, istaknuvši da je natpis uvredljiv i za Srbe u Prijedoru te pokazuje neznanje i mržnju.
Tijekom nastupa benda Atheist Rap, jedan član prekinuo je koncert zbog nacističkog pozdrava u publici. Publika je to djelomično osudila, no grupa mladića nastavila je isticati ekstremistička obilježja tijekom svirke Ritma nereda, javlja Klix.ba.
Teška ratna povijest Prijedora
Prema svjedočanstvima, redari i policija, iako upozoreni, nisu reagirali. Policijska uprava Prijedor tvrdi da službena prijava nije zaprimljena, ali da će provjeriti okolnosti.
Prijedor nosi tešku ratnu povijest: u ratu 1992. – 1995. ubijeno je 3.178 osoba, među njima i 102 djece, a logori Omarska, Keraterm i Trnopolje postali su simboli patnje bošnjačkog stanovništva, iako zločini nikada nisu službeno okvalificirani kao genocid.
