U Prijedoru slavili logore na glazbenom festivalu: "J**eš grad bez tri logora"

09. kol. 2025. 08:40
Mladići u Prijedoru slavili logore na muzičkom festivalu
Na glazbenom festivalu u Prijedoru, dva mladića nosila su majice s uvredljivim i ekstremističkim porukama, uključujući keltski križ i natpis "Prijedor – j***š grad bez tri logora".

Fotografije su objavljene na društvenim mrežama, a događaj se zbio između obilježavanja godišnjica logora Keraterm i Omarska.

Bivši logoraš i istraživač ratnih zločina Edin Ramulić osudio je ponašanje, istaknuvši da je natpis uvredljiv i za Srbe u Prijedoru te pokazuje neznanje i mržnju.

Tijekom nastupa benda Atheist Rap, jedan član prekinuo je koncert zbog nacističkog pozdrava u publici. Publika je to djelomično osudila, no grupa mladića nastavila je isticati ekstremistička obilježja tijekom svirke Ritma nereda, javlja Klix.ba.


Teška ratna povijest Prijedora

Prema svjedočanstvima, redari i policija, iako upozoreni, nisu reagirali. Policijska uprava Prijedor tvrdi da službena prijava nije zaprimljena, ali da će provjeriti okolnosti.

Prijedor nosi tešku ratnu povijest: u ratu 1992. – 1995. ubijeno je 3.178 osoba, među njima i 102 djece, a logori Omarska, Keraterm i Trnopolje postali su simboli patnje bošnjačkog stanovništva, iako zločini nikada nisu službeno okvalificirani kao genocid.

keraterm logori omarska prijedor srbija trnopolje

